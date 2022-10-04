لأول مرة.. هند صبري وماجد الكدواني يقدمان أغنية راب في فيلم فضل ونعمة

يستعد صناع فيلم فضل ونعمة للثنائي هند صبري وماجد الكدواني لطرح الأغنية الدعائية للفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة مع طرح الفيلم والتي سيتم تقديمها على طريقة الراب.

وكشف مطرب الراب الشهير شاهين فى تصريحات لبرنامج the insider بالعربي عن أنه سيقدم الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم فضل ونعمة، كما كشف مفاجأة بأن الثنائي هند صبري وماجد الكدواني سيشاركان في الأغنية معه.

هند صبري وماجد الكدواني يقدمان أغنية راب

وقال الفنان شاهين «أغنية الفيلم الأساسية بغني فيها أنا وأستاذ ماجد وأستاذة هند صبري وهيغنوا فيها راب معايا وكانوا بيغنوا كأنهم رابرز بقالهم 10 سنين أو 15 سنة مش جديد عليهم الموضوع، الإيقاع جواهم وعارفين بيعملوا إيه».

كما كشف شاهين بأنه سيظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم فضل ونعمة بشخصيته الحقيقية كرابر مشهور.

يذكر أن فيلم فضل ونعمة يشارك فيه بطولة عدد من الفنانين ومنهم هند صبرى وماجد الكدوانى ومحمود حافظ ومحمد رضوان وياسمين العبد وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.