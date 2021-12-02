هند صبري وماجد الكدواني من «أسماء» لـ«فضل ونعمة»

استطاع الثنائي هند صبري وماجد الكدواني، تحقيق النجاح معًا خلال مشاركتهما في فيلم «أسماء»، ما دفع المخرج رامي إمام، لتجديد التعاون معهما، بفيلمه الجديد «فضل ونعمة»، من إنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار.

وأعلن المنتج أحمد الجنايني، في بيانٍ له، التعاقد مع المخرج رامي إمام، لإخراج فيلمهما الجديد «فضل ونعمة»، وجرى التعاقد أيضا مع هند صبري وماجد الكدواني ليقوما بدور البطولة، ما يدفعنا للتحمس لمشاهدة العمل.

فيلم «وقفة رجالة»

يعرف عن المنتج أحمد الجنايني أنه يحب اختيار الأعمال غير المألوفة، ليقدمها إلى السينما المصرية، حيث من أنجح أفلامه كان فيلم «وقفة رجالة»، الذي حقق نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري.

لم يعد التعاون الأول بين المنتج أحمد الجنايني، وماجد الكدواني، حيث قاما من قبل بفيلم «وقفة رجالة»، بالمشاركة مع بيومي فؤاد، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، من إخراج أحمد الجندي، وتأليف هيثم دبور، وإنتاج تامر مرسي وأحمد الجنايني، وتم إصداره في أبريل 2021، وحقق إيرادات عالية، ويذكر أنه وصلت إيرادات الفيلم في المملكة العربية السعودية 220 مليون جنيه مصري.

كما أن بالفعل هناك تعاونًا آخر بين أحمد الجنايني وماجد الكدواني، حيث يتم عرض مسلسل «موضوع عائلي»، أول بطولة مطلقة لـ ماجد الكدواني، وتشاركه رنا رئيس، ومحمد شاهين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، إخراج وتأليف أحمد الجندي، ويشارك بالتأليف كريم يوسف.

فيلم «فضل ونعمة»

ويحتل مسلسل «موضوع عائلي» القمة في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر على منصة «شاهد نت»، ويتم عرضه بـ شكل أسبوعي لمدة 3 أيام فقط على منصة "شاهد" حيث يعرض المسلسل من الخميس إلى السبت والعمل مكون من 10 حلقات، وبدأ عرض أولى حلقات العرض يوم 25 نوفمبر الماضي.

ويعد فيلم «فضل ونعمة» عودة للتعاون بين أحمد الجنايني والنجمة هند صبري أيضًا، بينما يعد التعاون الأول بينه وبين المخرج رامي إمام.