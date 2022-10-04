مديرة مدرسة «بيلا» تنعي زميلها المتوفى في الطابور: «آخر كلامه الصلاة على النبي»

روت إيناس عبد القادر، مديرة مدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، بمحافظة كفر الشيخ، اللحظات الأخيرة في حياة زميلها الراحل إبراهيم عبد الوهاب القحافي، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بالمدرسة، والذي توفى صباح أمس الإثنين، بشكل مفاجئ، خلال طابور الصباح، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وسقوطه مغشيًا عليه، أثناء إلقاء كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإذاعة المدرسية.

سقط فجأة في الطابور الصباحي

وقالت «عبد القادر» لـ«الوطن»، إنّ المُعلم الراحل إبراهيم القحافي، كان في كامل نشاطه أمس، ولم يشكو من أي مرض، وحضر إلى المدرسة في وقت مبكر، وشارك في طابور الصباح، وألقى كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفجأة سقط على الأرض أمام زملائه وتلاميذه في المدرسة، وظن الجميع أنه أُصيب بنوبة إغماء، ولكن تبين وفاته في الحال.

وأضافت أنّ آخر كلمات المُعلم الراحل كان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأستاذ إبراهيم كان أخ للجميع بمعنى الكلمة، وكان يُحب مساعدة زملائه، والحرص على الإفطار اليومي معهم، وجمع شملهم، والفطار الذي أتى به بلأمس إلى المدرسة ما زال موجوداً حتي الآن».

وتابعت مديرة المدرسة «وفاة أخي الأستاذ الفاضل إبراهيم القحافي المفاجئة تسببت لنا جميعًا صدمة كبيرة، رحل في لمح البصر، وخرجت روحه كأنك تغمض عينك وتفتحها، وسهل الله عليه خروج الروح لأنه كان إنسان صالح لم يؤذي أحد، وكان محبًا للجميع، وسطياً، معتدلاً، حريص على أداء الصلوات في أوقاتها، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

تفاصيل وفاة المُعلم

كانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقت إشارة صباح أمس الاثنين، بوفاة مُعلم يدعى إبراهيم عبد الوهاب القحافي، 56 عامًا، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة للبنات، أثناء إلقاء كلمة في طابور الصباح، ونقله إلى مستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية إلى المستشفى، لإنهاء إجراءات الدفن، وتشييع جنازته في صلاة العصر بمقابر مدينة بيلا.