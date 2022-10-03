وكيل «تعليم كفر الشيخ» يقدم العزاء لأسرة مُعلم رياضيات توفي أثناء عمله

قدم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، العزاء لأسرة إبراهيم عبد الوهاب القحافي، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، والذي توفي اليوم أثناء تأدية عمله، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

قيادات المديرية تشارك في تقديم العزاء

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسامح داود، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، والدكتور عادل حجاج، مدير عام إدارة بيلا التعليمية، وحسن بسيوني، وكيل الإدارة، ومجدي الجندي، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمُعلمين بالإدارة.

وفاة المعلم أثناء تأدية عمله

وحرص وكيل الوزارة على المشاركة في عزاء المُعلم الراحل في مسقط رأسه بمدينة بيلا، مقدماً العزاء لأسرته ولكل المُعلمين، مؤكداً أن الله اختار له حُسن الخاتمة أثناء تأدية عمله وأثناء إلقاءه كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ونقل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لأهل المعلم، تعازي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتاً أنه تابع جميع الإجراءات حتى استخراج تصاريح دفنه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

تفاصيل وفاة المُعلم

كانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد تلقت إشارة صباح اليوم الاثنين، بوفاة مُعلم يدعى إبراهيم عبد الوهاب القحافي، 56 عاماً، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، أثناء إلقاءه كلمة في طابور الصباح، وجرى نقله لمستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية لمستشفى بيلا المركزي لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمُعلم، وتم تشييع جنازته في صلاة العصر بمقابر مدينة بيلا.