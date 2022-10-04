سعر بلايستيشن 4 في مصر 2022.. يبدأ من 6500 جنيه

تخطف الهدايا القلوب والأفئدة وتعبر عن السعادة وتعزز الود بين الأفراد ومع التطور التكنولوجي الكبير الموجود فى مصر حاليا، ينتظر العديد من المواطنين الحصول على هدايا إلكترونية ومن بينها، سعر بلايستيشن 4 في مصر 2022، إذ يحتوي على مجموعات متنوعة من الألعاب الإلكترونية الحديثة التي تجذب اهتمام جميع الفئات العمرية.

أجرت «الوطن» جولة داخل بعض المتاجر الكبرى المتخصصة في الألعاب الإليكترونية، للتعرف على أنواع «البلاي ستيشن» في الأسواق المصرية، وسعر بيع بلاي ستيشن 4 في مصر 2022 حاليًا.

سعر بلايستيشن 4 في مصر 2022

وفقًا لبعض المتاجر المتخصصة في بيع الألعاب الإليكترونية المختلفة، فإن الإقبال كبير على شراء هذه النوعية من الألعاب خاصة بين الشباب والأطفال.

- بلاي ستيشن 4 يحتوي القرص الصلب الموجود عليه 500 جيجا بايت، ووصل سعره لـ 6500 جنيه.

- بلاي ستيشن 4 pro، بسعر 7000 جنيه.

- بلاي ستيشن 4، الذي يصل حجم القرص الصلب إلى 1 تيرا بايت بلغ سعره 7500 جنيه.

أسعار بلاي ستيشن 3

- يبلغ سعر بلاي ستيشن 3 بلغ سعر 3500 جنيه.

- بلاي ستيشن 3 من ماركة Sony، يصل حجم القرص الصلب إلى 320 جيجا بايت، بلغ سعره 3800 جنيه.

سعر بلاي ستيشن 5

- بلاي ستيشن 5، القرص الصلب الخاص حجمه يصل إلى 828 جيجا بايت، ووصل ثمنه لـ 13000 جنيه.

- بلاي ستيشن 5 المستعمل وصل سعره لـ 10000 جنيه.

- بلاي ستيشن 5 من ماركة سوني حجم القرص الصلب 1 تيرا بايت، يصل سعره إلى 18000 جنيه.