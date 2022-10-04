فريق طبي في «بيطري بنها» ينقذ حياة كلب شارع بعد إصابته بـ«غرغرينا»

أعلن فريق طبي برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، نجاحه في إنقاذ كلب شارع تعرض لحادث منذ فترة وأصيب بكسر في الأرجل الأمامية وقطع في الأصابع وغرغرينا متقدمة في القدم، والتي أثرت سلبيا على حالته الصحية.

إنقاذ كلب تعرض لحادث ببنها

وقال الدكتور عبد الحليم القصبي، أستاذ الطب البيطري والجراحة، في بيان، إنه استقبل شخصا يصطحب كلب شارع تعرض لحادث منذ فترة في منطقة دملو مركز بنها، وأصيب بكسر في الأرجل الأمامية وقطع في الأصابع وغرغرينا متقدمة في القدم، والتي أثرت سلبيا على الحالة الصحية له، وبدأت الغرغرينا تنتشر في القدم بالكامل.

ارتفاع درجة حرارة الكلب

وأضاف «القصبي»، أن درجة حرارة الكلب أخذت في الارتفاع عن معدلها الطبيعي، وبدأ الكلب يمتنع عن الأكل، والحالة الصحية بدأت في التدهور، مشيرا أنه تم إجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة للكلب، وجرى التأكد من أن الرجل الأمامية للكلب بها غرغرينا ولا بد من البتر، وبالفعل تم اختيار طريقة التخدير المناسبة وإجراء عملية بتر الرجل الأمامية واستغرقت العملية ساعتين، مشيرًا أن حالة الكلب الصحية بدأت في التحسن والعودة لوضعها الطبيعي.

يذكر أن هذه الحالة ليست الأولى في مركز طب الحالات الحرجة البيطرية، والذي نجح في إنقاذ عدة حالات لكلاب وحيوانات أليفة وماشية من حالات خطرة، عبر جراحات خاصة ومتطورة بعد أن أجمعت المراكز الأخرى على صعوبات هذه الحالات.