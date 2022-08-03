رصد الأمراض المصاحبة لتغيير المناخ.. أبرز توصيات مؤتمر «بيطري بنها»

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، توصيات ختام فعاليات المؤتمر الدولى السابع، والذي نظمته كلية الطب البيطرى بجامعة بنها تحت عنوان «تغير المناخ ومستقبل الثروة الحيوانية تحديات وآفاق» بمدينتي بنها والعين السخنة.

تفاصيل توصيات مؤتمر المناخ ببنها

أوضح رئيس جامعة بنها، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التوصيات تضمنت استخدام التقنيات الحديثة في رصد ومراقبة الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة، التي تصاحب التغيرات المناخية وتفعيل التعاون بين قطاعات الطب البيطري والصحة وإدارة الحياة البرية؛ بهدف إعداد خطط وقائية وعلاجية

كما شملت توصيات بيطري بنها تفعيل برامج التطعيم الشامل للحماية من الأمراض، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وحث الشركات المصرية على إنتاج اللقاحات الفعالة بدلًا من استيرادها ودعم مشروعات بحثية متعلقة بوبائيات الأمراض الوافدة والناشئة، والعوامل المسببة، وإنشاء قواعد بيانات للأمراض التي تصيب الحيوانات والدواجن والأحياء المائية وتنمية القدرات في مجال الأمن والأمان الحيوي؛ لمنع انتشار مسببات الأمراض تطوير وتحديث المحاجر البيطرية، وتفعيل قوانين الحجر البيطري.

تطوير مناهج الطب البيطري

وتضمنت توصيات مؤتمر تغير المناخ ومستقبل الثروة الحيوانية تحديات وآفاق ضرورة تطوير مناهج الطب البيطري بتحديث محتوى المقررات الدراسية، وتضمين العلاج الوقائي وخطورة استخدام المضادات الحيوية على النظام البيئي وصحة الإنسان والحيوان وتنفيذ برامج تدريب الأطباء البيطريين للتعريف بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وكيفية تطبيق إجراءات التصدي للتقليل من الآثار السلبية لتغير المناخ، والوعي بالعمل المناخي وتوعية أصحاب الحالات والعامة ودعم بحوث التحسن الوراثي لانتخاب سلالات تتكيف مع التغيرات المناخية ورفع الوعي حول مخاطر استخدام المواد الحافظة ومكسبات الطعم بالمنتجات الغذائية، ووضع تشريعات ملزمة لمصنعي المواد الغذائية للإفصاح عنها بالمنتج وتصميم وتفعيل برنامج الصحة الواحدة (One Health) بما يتلاءم مع احتياجات الدولة، وذلك بمشاركة كافة القطاعات التخصصية المعنية واتحاد نقابات المهن الطبية؛ بهدف إعداد خطط للسيطرة على الأمراض المشتركة ومنع انتشارها، وذلك من خلال نهج موحد؛ لتحقيق المحافظة على صحة الانسان والحيوان والنظم البيئية وتفعيل برامج إعلامية مرئية ومسموعة؛ لزيادة الوعي المجتمعي بالأمراض المشتركة والوبائية بين فئات المجتمع؛ للسيطرة على الأمراض الحيوانية المنشأ، والتوعية بالعمل المناخي.