«نقل النواب» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: أعاد الهيبة للشعب المصري

وجّهت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة علاء عابد، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاجد الحربي، وللقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري العظيم، وأسر شهداء الجيش والشرطة، بمناسبة الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد.

اجتماع لجنة النقل والمواصلات

وأضاف عابد، في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال النقل، أنّ انتصار السادس من أكتوبر، أعاد الهيبة للشعب المصري على يد أبناءنا من رجال القوات المسلحة، وتم بناء على تخطيط متكامل على المستوى الاستراتيجي تناول أدق التفاصيل، وهو تخطيط محترف ومصري 100%، ما يؤكد أنّ الجندي المصري لن يترك أرضه أبدا، وهو بحق خير جنود الأرض.

نصر أكتوبر أبهر العالم كله

وتابع عابد، أنّ نصر أكتوبر أبهر العالم كله، والآن نعيش أجواء نصر عظيم بما يتم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية ومبادرات رئاسية ضخمة، في ظل التحديات المتتالية التي تواجه العالم، مؤكدا أنّ مصر بخير بفضل جهود القيادة السياسية المصرية.