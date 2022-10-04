«خطة النواب» تثمّن دعوة الرئيس السيسي لصناعة مستلزمات البناء في مصر

ثمّن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطين صناعة مستلزمات البناء الممثلة في معدات النقل والرفع والتحريك، والأجهزة المسؤولة عن عملية التصنيع التقني لمواد البناء داخل مصر، بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج، قائلا إنّها فكرة جيدة للغاية وتعزّز الصناعة المحلية التي أصبح الاعتماد عليها أمر حتمي لتفادي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

تفاصيل عمل «خطة النواب»

وأوضح الدكتور فخري الفقي لـ«الوطن»، أنّ تعديل القوانين التشريعية الخاصة بالضرائب، أولى أولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، حيث تبدأ تلقي تقارير الحساب الختامي للعام المالي 2021-2022، وبنهاية شهر مارس تبدأ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع الموازنة المالية لعام 2022-2023 وتلقي طلبات اللجان النوعية بمجلس النواب، تمهيدا لفحصها وعرضها على وزارة المالية للتصديق عليها.

توطين الصناعة في مصر

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ اللجنة ستناقش خلال جلستها المقبلة التعديلات التشريعية الخاصة ببعض قوانين الضرائب، وفحص القروض والسندات المالية، داعيا إلى توطين صناعة المستلزمات التي تستنزف العملة الصعبة داخل مصر، لتوفير أكبر قدر من الدولارات، التي تأثرت بشكل كبير خلال عقب تطوارات الأزمة الروسية الأوكرانية.