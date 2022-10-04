«تشريعية النواب» توافق على تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بشكل نهائي، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

تعديلات القانون

وكانت اللجنة وافقت على مجموع مواد مشروع القانون في دور الانعقاد الماضي، وتتضمن التعديلات استبدال نص المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالنص التالي: «يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها».

وحال عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الموعد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون.

تعديل اللائحة

كما تضمنت التعديلات، أن يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها، بما لا يتعارض مع أحكامه، ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 30 يوما على تاريخ نشره.