عضو أمناء الحوار الوطني: نرحب بالجميع.. واختيار المشاركين وفق معايير محددة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اختيار المشاركين في الحوار، سيجر من بين الخبراء والمتخصصين وذوي الخبرات الطويلة، كل في مجاله، سواء باللجان الفرعية أو المحاور الرئيسية الثلاثة «الاجتماعي والاقتصادي والسياسي»، وسيجر عرض الأسماء على مجلس الأمناء للنظر فيها وبحثها.

مدى توافر المعايير العلمية

وأضاف الكشكي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمانة العامة تقدم أصحاب المقترحات في كل الموضوعات، وفقا لأهميتها وإضافتها للحوار، ومدى توافر المعايير العلمية التي تخدم القضايا والمواضيع الأساسية، ثم عرضها من قبل الأمانة على أعضاء مجلس الأمناء، الذي يؤدي دوره بالاختيار، وذلك بالتشاور مع المقررين والمقررين المساعدين للجان.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه يوجد أكثر من 120 ألف ورقة واقتراح، تم تقديمها إلى الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمد فوزي، ويجري الآن، فحص ودراسة جميع هذه المقترحات، لاختيار من يصلح منها ليحضر ويشارك في النقاش، وأيضا سيتم ترشيح عدد من الخبراء والمتخصصين في كل قضية، وكل لجنة لفتح النقاش بشكل أوسع وفعال.

مشاركة من المواطنين

وأشار «الكشكي»، إلى أنه ممكن أن نرى مشاركة من المواطنين ومقدمي المقترحات لمجلس الأمناء، بالإضافة إلى من تقدمه الحكومة بكل محور وخاصة عن رؤية مصر2030، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، اختيارات الأسماء التي ستشارك في النقاش، وذلك وفقا للوائح التي أقرها المجلس.

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الجميع مرحب به في الحوار، طالما لم تتلطخ يده بالدماء أو تورط في أي أحداث عنف.