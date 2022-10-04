برلماني: أغلب جلسات الحوار الوطني ستكون معلنة.. وتنطلق الشهر الجاري

قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اللجنة ستجتمع السبت المقبل للاتفاق على محاور العمل وتقديم المقترحات والتصورات حول قانون المحليات والنظام الانتخابي وتطوير المحليات ورؤية أعضاء اللجنة ومقترحاتها للمحليات، حتى يتم تقديمها إلى مجلس الأمناء فيما بعد.

جلسات الحوار الوطني ستكون معلنة

وأضاف «عصام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أغلب جلسات الحوار الوطني ستكون معلنة ويحضرها عدد من الخبراء والمفكرين والسياسيين، وستكون عبارة عن جلسات نقاشية حوارية بين المشاركين، على أن تنطلق الجلسات خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المحليات أحد المفاتيح الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، فلا يوجد استراتيجية يمكن تحقيقها على أرض الواقع بدون محليات ذات رقابة شعبية قوية، التي لها دور كبير في القضاء على الفساد ودعم الاستثمار مما يؤدي إلى توفير فرص عمل، وزيادة موارد الدولة.

الحوار وطني مفتوح للنقاش

وأشار إلى أن الحوار الوطني بين القوى السياسية والأحزاب، مفتوح للنقاش حول الأفكار والقضايا التي تهم المجتمع المصري، بهدف الوصول إلى مرحلة من التوافق بين الجميع.

وعقد المقررون والمقررين المساعدين للجان الفرعية بالحوار الوطني، أولى اجتماعاتهم، أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور رئيس الأمانة الفنية المستشار محمد فوزي، ومجموعة من أعضاء الأمانة الفنية.

كما عقدوا لقاءات مصغرة مع أعضاء الأمانة الفنية بالحوار، حتى يتم مناقشة مقترحات اللجان الفرعية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عرض نماذج ووجهات النظر المقدمة للأمانة العامة من أصحاب المقترحات.