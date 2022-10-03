مقرر الصحة بـ«الحوار الوطني»: وصلنا 96 ألف مشاركة رأي من المصريين حتى الآن

قالت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، إن الحوار جاء بعد سنوات وعقود من عدم المشاركة في الحوارات المجتمعية، لافتة إلى أن الحوارات الوطنية في العادة تعقد لحل مشكلات كبرى في المجتمعات ولكن في مصر حدث من أجل التقدم والدخول إلى الجمهورية الجديدة بكل أحلام المصريين.

الاجتماع الأول للمقررين والأمانة الفنية

وأضافت «مصطفى» خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اجتماع اليوم هو الأول للمقررين والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية لوضع خارطة الطريق ومناقشة الأولويات ووضع خطة العمل، مشيرة إلى أن الحوار الوطني مفتوحا لكل الآراء والمشاركات دون قيود، وهناك مايقرب من 96 ألف مشاركة من المصريين وصلت إلى الحوار الوطني تم دمجها في 15 ألف صفحة لتوزيعها على اللجان المختصة من خلال الأمانة الفنية.

«مصطفى»: المواطن المصري مهتم بالحوار الوطني

وأشارت الدكتورة راندا مصطفى، إلى أن المواطن المصري مهتم بالحوار الوطني ويسهم بكل ما لديه من آراء ومقترحات في الحوار الوطني، لافتة إلى أن تقسم العمل إلى محاور اقتصادية وسياسية ومجتعمية جاءت بشكل مناسب يلبي احتياجات المواطن، ويناقش قضايا الأسرة كي يشعر المواطن بأن هناك استجابة لمشكلات.

إذاعة جلسات اللجان الفرعية للحوار الوطني

وأكدت مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، أن المقرر والمقرر المساعد لكل لجنة لهما مطلق الحرية لاقتراح موضوعات أخرى في الحوار، وكذلك يحق للجميع المشاركة من خلال منصة الحوار الوطني للوصول لأكبر قدر ممكن من الآراء، كما يحق للمقررين اقتراح بعض الضيوف ودعوتهم بعد موافقة مجلس الأمناء، وكل محور سيناقش القضايا بحضور 30 مدعو، وستكون اجتماعات اللجان النوعية مذاعة على التلفزيون.