شركات السياحة: إقبال كبير من المواطنين على السفر للعمرة في أكتوبر ونوفمبر

قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن معدلات إقبال المواطنين على السفر لأداء العمرة خلال شهري أكتوبر الجارى ونوفمبر المقبل مرتفع للغاية، مرجحا أن يكون تشوق المصريين لأداء المناسك بعد فترة توقف لأكثر من عامين عن السفر للعمرة بسبب كورونا عامل أساسي، إضافة إلى الأسعار الجيدة التي قدمتها شركات السياحة لبرامج عمرة المولد النبوي لهذا العام.

أكثر من 80% من الشركات تنظم البرامج الاقتصادية

وأضاف باسل السيسي في تصريحات لـ«الوطن»، أن أكثر من 80% من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام اختارت تنظيم البرامج الاقتصادية، فيما فضل الـ 20% الباقية تنظيم برامج الـ 4 و5 نجوم، موضحًا أن متوسط أسعار برامج عمرة المولد النبوي الاقتصادية تتراوح بين 20 و27 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار برامج العمرة فئة 4 و5 نجوم ما بين 33 و42 ألف جنيه.

وأثنى «باسل» على قرار وزارة السياحة والآثار بالسماح ببدء رحلات العمرة لهذا العام بداية من غد الأربعاء، بالرغم من عدم صدور آلية تشغيل ونظام عمل موسم العمرة الحالي حتى الآن، موضحًا أن هذا القرار حافظ على مصداقية شركات السياحة أمام عملائها الذين حجزوا رحلاتهم خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري وفقا للمواعيد الرسمية التي حددتها وزارة السياحة مسبقا.

ضرورة إصدار الخطة التشغيلية لموسم العمرة

وشدد «باسل»، على أهمية صدور خطة عمل موسم العمرة خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى يتم تنظيم الرحلات وفقا لنظام محدد وثابت، لافتا إلى عدم صدور تلك الخطة سريعًا سيجعل وزارة السياحة مضطرة أيضا للسماح لشركات السياحة التي لديها مواعيد سفر مؤكدة لمعتمريها خلال الأيام المقبلة بتسفيرهم دون الانتظار لصدور آلية العمل لهذا الموسم.

يشار إلى أن «بوابة العمرة المصرية»، بدأت اليوم، الثلاثاء، في إصدار باركود تأشيرات العمرة للمسافرين للعمرة غدا الأربعاء 5 أكتوبر.