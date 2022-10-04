الصالحية الجديدة: مشروع البيوجاز يوفر 50% من سماد الأراضي الزراعية بعد تشغيله

قال المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن المدينة تابعة للشرقية إداريا، وتقع على بعد 110 كم من القاهرة، وموقعها المتميز جعلها أرض خصبة للاستثمار الصناعي والزراعي والسكاني، لافتا إلى أن المدينة تضمنت مشروعا للبيوجاز، وتعتبر من أولى المدن التي تعمل بالمشروع، وبدأت التشغيل التجريبي، وخلال أيام سيتم الانتهاء من الملء وعمل التجارب والدخول في مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي والسماد السائل.

مشروع ينتج كهرباء أيضا من المخلفات الصلبة

أوضح «عبد البديع» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المشروع ينتج كهرباء أيضا من المخلفات الصلبة المتبقية بعد عمليات المعالجة المائية للسماد تسهم في سد احتياجات المدن، لافتا إلى أن محطات المعالجة تعالج المياه من خلال الكلور ولكن تترسب بعض المخلفات الصلبة وكانت تنقلها المحافظات بتكلفة عالية ولكن الآن سيتم استخدام تلك المخلفات في إنتاج الطاقة عن طريق إضافة بعض المواد الكيميائية التي تؤدي لإنتاج السماد السائل والغاز الطبيعي.

ينتج من 40 إلى 50% من احتياجات الأراضي المحيطة به

وأشار المهندس شريف عبد البديع، إلى أن المشروع المقام على مساحة 16 ألف متر وينتج من 40 إلى 50% من احتياجات الأراضي المحيطة به من الأسمدة بعد تشغيله بشكل كامل، ومع الوقت سيتم التوسعة وتطوير المشروع ليغطي كل الاحتياجات اللازمة.