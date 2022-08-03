محافظ قنا يفتتح أول محطة لإنتاج البيوجاز بـ7.7 مليون جنيه (صور)

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، أول محطة لإنتاج الوقود الحيوي «البيوجاز» في محافظة قنا، والمقامة على مساحة 800 متر مربع بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي في «المعنا»، بإجمالي استثمارات 7 ملايين و700 ألف جنيه، وتهدف إلى توفير مصدر جديد ونظيف للطاقة، لتوليد الكهرباء وإنتاج سماد عضوي نقي، لحماية البيئة من التلوث.

رافق محافظ قنا خلال افتتاح محطة «البيوجاز» في المعنا، كل من اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ السابق، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمستشار إيمان مغربي، المستشار القانوني للمجموعة العالمية، والدكتور حسام الدين، أستاذ هندسة التعدين، والدكتور محمد نصر، مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتورة أسماء أحمد حسين، المشرف العام على مشروعات التدوير بالمحافظة، والدكتورة وردة بدوي، مدير المشروعات، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يستمع لشرح حول مراحل تشغيل المحطة

استمع محافظ قنا والوفد المرافق له إلى شرح بياني لمراحل تشغيل ومكونات المحطة ووصف المشروع والمدخلات والمخرجات ومخطط العمليات ووصف عمليات التشغيل ومواصفات السماد الناتج، والهيكل الإداري والمؤشرات الاقتصادية للمشروع، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية للمشروع إلى 15 مليون جنيه، بمعدل عائد داخلي يصل إلى 23%، وطالب محافظ قنا بعمل تحليل دوري، وبصفة يومية، بمعمل التحليل التابع للمحطة، لمعرفة ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻜﻭناﺕ السماد الصلب والسائل الناتج من محطة التشغيل.

وأوضح «الداودي» أن الطاقة الإنتاجية لمحطة إنتاج الوقود الحيوي «البيوجاز»، تصل إلى 500 متر مكعب يومياً من الغاز الحيوي، و 100 كيلو وات/ ساعة من الكهرباء، ومن 20 إلى 30 طن من السماد الصلب والسائل يومياً، لافتاً إلى أن المشروع يقدم حلولاً للمشكلات البيئية، ويساعد على تحسين البيئة من منظور اقتصادي واجتماعي، يضمن تحقيق التنمية المستدامة، ويعتمد على التخلص الآمن والاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية، من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة، لإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة لدعم المجتمعات الريفية بالمحافظة.

تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة

وأكد محافظ قنا أن إنشاء المحطة يأتى تماشيا مع «رؤية مصر 2030»، التي تهدف إلى التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يسهم في الحفاظ على الثروات القومية، والحفاظ على البيئة، مضيفاً أن فكرة إنتاج البيوجاز تعتمد على التخمر اللاهوائي لمخلفات المزرعة النباتية والحيوانية بطريقة اقتصادية وآمنة صحياً لحماية البيئة من التلوث، مع إنتاج غاز الميثان كمصدر جديد ومتجدد للطاقة، بالإضافة إلى إنتاج سماد عضوي نظيف وآمن على البيئة، وغير ضار في استخدامه أثناء تسميد المحاصيل.

ومن المقرر أن تنتج المحطة الجديدة غاز البيوجاز، الذي سيتم استخدامه فى توليد الكهرباء، ويمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي أو السولار، للتدفئة فى مزارع الدواجن والأفران، كما ستوفر المحطة الجديدة السماد العضوي، الذي يتم استخدامه في المشاتل والزراعات العضوية «الأورجانيك»، إضافة إلى السماد السائل الذي يتم نقله وضخه مباشرة إلى الأراضي الزراعية.