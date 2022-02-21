خطة «حياة كريمة» لنشر تكنولوجيا البيوجاز بقرى المبادرة.. سماد عضوي

تسابق مبادرة «حياة كريمة» الزمن من أجل توفير مستوى معيشي مناسب للمواطن في مناحي الحياة كافة، فمنذ انطلاق المبادرة الرئاسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، والإنجازات غير المسبوقة تتوالى في كل المجالات، من رفع كفاءة المنازل، وتوصيل الغاز والمياه، وتوفير فرص العمل، وبناء المدارس، ومحو الأمية.

كما عملت حياة كريمة على نشر تكنولوجيا البيوجاز بالقرى المدرجة ضمن المبادرة، والتي تعتبر إحدى النماذج المبسطة لفكر الاقتصاد الدوار، فوحدة البيوجاز المنزلية توفر غاز حيوى يوازي 2 أنبوبة بوتاجاز شهريا، وسماد عضوي سائل يكفي لتسميد ثلاثة أفدنة طوال العام.

وتعد هذه الفكرة قصة نجاح مصرية في التعامل مع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، من خلال تدريب الشباب على تأسيس شركات لتنفيذ هذه الوحدات في المناطق الريفية لإنتاج وقود حيوى ويمتد عضوى بما يحقق الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية.

إنشاء 15 وحدة في زفتى

وقال عبد الوهاب الحضري، عضو المكتب الفني لمحافظ الغربية، ومنسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من إنشاء 15 وحدة بيوجاز فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، بقرى سنباط وكفر سنباط، بالتعاون مع جمعية الأورمان، لافتا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء 50 وحدة بيوجاز بمركز زفتى بالمحافظة، فضلا عن تدريب 10 من المهندسين وشباب الخريجين من الذكور والإناث على تنفيذ هذه الوحدات، ومساعدتهم فى إنشاء شركات خاصة لهم للعمل فى هذا المجال الجديد.

وأضاف «الحضري»، أن المشروع يُنفذ بتمويل من منظمة العمل الدولية، في إطار العمل على نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة المصرية في مختلف قرى محافظات الجمهورية، وتكامل كل الجهود الوطنية للتصدى لآثار التغيرات المناخية، وذلك بالتخفيف من غازات الاحتباس الحراري التي تنتج عن حرق المخلفات.

4 وحدات بيوجاز في الفيوم

يذكر أن وزارة البيئة المصرية، أعلنت أن تكنولوجيا البيوجاز أحد جوانب مشاركات الوزارة في مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية في قرى مصر لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، معلنة استلام 4 وحدات من البيوجاز بمحافظة الفيوم ضمن مشروع إنشاء 15 وحدة بيوجاز بقرى المحافظة، بالتعاون مع جمعية «روح الحياة»، وبتمويل من برنامج المنح الصغيرة، ومتابعة أعمال الإنشاءات فى مختلف محافظات صعيد مصر، مؤكدة على استمرار الوزارة في تعميم هذه التكنولوجيا على مستوى الجمهورية.