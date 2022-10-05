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اليوم.. آخر أيام العمل في البنوك والبورصة والجهاز الإداري للدولة قبل العطلات الرسمية

كتب:

محمود الجمل
05:33 ص | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
بنك

بنك

تواصل البنوك المحلية العمل وفقاً للمواعيد الرسمية في آخر أيام العمل قبل بدء الإجازة والعطلات الرسمية بسبب الاحتفال بانتصارات أكتوبر غدا الخميس، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية يوم الجمعة إلى جانب السبت المقبل بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قبل استئناف العمل رسميا يوم الأحد المقبل.

وقرر البنك المركزي المصري في بيان أمس الثلاثاء تعطيل العمل في البنوك المحلية غدا الخميس الموافق لـ 6 أكتوبر الحالي بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر على أن يكون اليوم الأربعاء آخر أيام العمل في الأسبوع الجاري.

وأوضح «البنك المركزي» في البيان الرسمي أنه سيتعطل العمل لمدة ثلاثة أيام بداية من غد الخميس ثم الجمعة والسبت قبل أن تعاود البنوك فتح أبوابها أمام العملاء من جديد يوم الأحد الموافق لـ 9 أكتوبر الحالي إلى جانب البنوك المحلية ستعطل العمل أيضا في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة غدا الخميس ثم يوم الجمعة والسبت بمناسبة الاحتفال بأعياد أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة القوى العاملة احتساب اليومين بأجر كامل في القطاع العام والخاص أو حسب ما تفتضيه مصلحة العمل، على أن يُعوض العامل بيوم آخر وبأجل كامل كما أعلن مجلس إدارة البورصة المصرية تعليق التداول يوم الخميس القادم، بمناسبة عيد السادس من أكتوبر، على أن تعاود استئناف نشاطها يوم الأحد المقبل.

زحام قبل العطلة

وشهدت البنوك المحلية، زحاماً أمس الثلاثاء قبل العطلة الرسمية المرتقبة الخميس، بسبب صرف المعاشات لأكثر من 10 ملايين صاحب معاش هذا الإقبال المتوقع من قبل العملاء، صرف المعاشات المحولة على البنوك، إلى جانب سداد الاستحقاقات الائتمانية قبل أيام العطلة الثلاث.

 

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.