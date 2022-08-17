تعرف على آخر موعد لتحويل بطاقات صرف المعاشات الزرقاء إلى «ميزة»

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن نهاية الشهر الجاري 31 أغسطس، هو آخر موعد بالنسبة لأصحاب المعاشات، لتحويل بطاقة صرف المعاشات ذات اللون الأزرق «البلاستكية» القديمة إلى بطاقة ميزة، وذلك قبل إيقاف البطاقة القديمة، كما ناشدت التأمينات الاجتماعية، أصحاب المعاشات بضرورة تحويل بطاقات الصرف إلى كارت ميزة.

وذلك في إطار استمرار هيئة التأمينات الأجتماعية، العمل ضمن الخطة الخاصة لتحقيق الشمول والتحول المالي برعاية البنك المركزي المصري، وفق تصريحات سابقة للواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة dmc.

وفي إطار السعي المستمر من بوابة «الوطن»، لتقديم كل ما يبحث عنه القراء، خاصة من أصحاب المعاشات، نرصد من خلال السطور التالية، طرق تغير بطاقة صرف المعاشات الزرقاء ببطاقة «ميزة».

خطوات عمل كارت ميزة لأصحاب المعاشات

- على صاحب البطاقة الزرقاء، سرعة التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من مكان إقامته.

- ملء استمارة البيانات الخاصة به في المكتب، على أن تضم كل بياناته الخاصة بالإضافة إلى رقم هاتفه الشخصي.

- العمل على تقديم صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي.

- بعد انتهاء جميع الإجراءات، سيسلم الموظف بالمكتب، صاحب المعاش «كارت ميزة» في ذات اليوم.

- كارت ميزة يُقدم مجانًا لكل أصحاب المعاشات.

فتح حساب لتحويل المعاش

وفي السياق نفسه، أتاحت التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، فتح حساب جاري فى أي بنك من البنوك المصرية، على أن يقدم صاحب المعاش لمكتب التأمينات التابع له، خطابًا رسميًا من البنك، من أجل تحويل المعاش الشهري لحسابه الجاري.

كما أتاحت التامينات أيضًا، لأصحاب المعاشات من الحاملين «للبطاقة الزرقاء»، الحق في صرف المعاش بطريقة المحافظ الإلكترونية، من خلال أي خط موبايل باسم صاحب المعاش، في أيًا من شركات المحمول، على أن يقدم طلبًا بذلك لمكتب التأمين التابع له، على أن يتضمن رقم الهاتف الذي يريد تحويل المعاش الشهري عليه.