سقوط شجرة ضخمة على سيارة نقل بطريق «طنطا - بسيون» في الغربية «صور»

شهد طريق «طنطا - بسيون» بمحافظة الغربية، سقوط شجرة ضخمة على إحدى سيارات النقل الثقيل، ما أدى إلى تهشم مقدمة السيارة، ونجاة السائق ومساعده من الموت وتوقف حركة المرور لبعض الوقت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شجرة ضخمة على إحدى سيارات النقل الثقيل «تريلا» دون إصابات، وتوقف الحركة المرورية على طريق «طنطا - بسيون» بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف والإغاثة المرورية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، سقوط شجرة ضخمة على سيارة نقل ثقيل «تريلا» أثناء سيرها على طريق «طنطا - بسيون»، ما أدى إلى تهشم الزجاج الأمامي وكابينة السيارة، ونجاة السائق ومساعده من الموت.

رفع حطام الحادث

وتمت الاستعانة بأوناش ولوادر لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.