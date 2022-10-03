ارتفاع ضحايا حادث طريق «طنطا - بسيون» لـ6 وفيات.. حالة المصابين غير مستقرة

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق «طنطا - بسيون» بمحافظة الغربية، والذي حدث بين 5 سيارات ميكروباص وربع نقل في نطاق قرية كفر سليمان، بمركز بسيون، إلى 6 وفيات بعد وفاة 2 من المصابين مساء اليوم.

حالة المصابين

وكشفت مصادر طبية مسؤولة في مستشفى طنطا الجامعي، لـ«الوطن»، أن مصابي حادث سير طريق طنطا بسيون 11 حالة، والوفيات 4 أشخاص، غير أن الأعداد تغيرت أرقامها مساء اليوم، ليزيد عدد الوفيات إلى 6 حالات بعد أن لفظ 2 أنفاسهما الأخيرة أثناء تلقي العلاج، وقل عدد المصابين إلى 9 أشخاص ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة، وأنه يوجد حالات خطرة بين المصابين، وجاري التعامل معها، مع توفير كافة الإمكانيات والمستلزمات الطبية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ بوقوع حادث سير على طريق طنطا بسيون بنطاق قرية كفر سليمان، مركز بسيون، ووجود وفيات ومصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث سير طريق طنطا بسيون، وتبين حادث تصادم بين 5 سيارات ميكروباص وربع نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي وجثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.