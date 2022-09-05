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مصرع شخصين في حادث سير على طريق «طنطا - بسيون» بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:57 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

شهد طريق «طنطا - بسيون» بمحافظة الغربية، حادث سير بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل»، بالقرب من قرية كفر الشوربجي التابعة لمركز طنطا، ما أسفر عن مصرع شخصين.

إخطار بالواقعة 

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل» على الطريق الدائري «طنطا - بسيون»، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شابين مقيمين بقرية كفر المنصورة، إثر تعرضهما لحادث تصادم بالقرب من مدخل قرية كفر الشوربجي بدائرة مركز طنطا.

رفع حطام الحادث

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي بواسطة سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين ومعرفة أسباب الحادث ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما تم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

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