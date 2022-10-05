قصة عثور «سيدة الأقصر» على عائلتها بعد 45 سنة.. تاهت في قطار وعادت بـ5 أبناء

في السادسة من عمرها كانت تلعب بجوار محطة السكة الحديد، حيث مكان عمل والدتها بائعة الخضروات، استقلت «رضا» القطار كأنّه أحد ألعابها لم تدر أنَّه سيتحرك بها، وما لبث أن تحرك حتى نزلت بمحطة «ملوي» بمدينة المنيا، لكن إحدى السيدات وزوجها اصطحباها هي وزوجها إلى قسم شرطة «ملوي»، مكثت الطفلة 5 أيام حتى تبناها أحد الأشخاص لعدم الاستدلال عليها، لتعيش 9 سنوات في ظل رعايته قبل أن تقرر في الخامسة عشر الرحيل.

رحلة «رضا» من ملوي إلى الأقصر

عادت «رضا» لتستقل القطار مرة أخرى من محطة «ملوي»، زارت أغلب المحافظات لكنها لم تستطع الاستقرار في أي مكان، حتى قررت العودة إلى الأقصر، وهناك التقت زوجها، إذ أصبح لها لأول مرة بطاقة هوية، ثم أنجبت بعد ذلك 5 أولاد وفتاة، حيث استقرت بمنطقة «نجع الطويل» بالكرنك القديم في الأقصر، حتى رحل زوجها بعد إصابته بورم خبيث، فبدأت تكافح بمفردها لتدبير احتياجات الأسرة، وساعدها أهالي المنطقة في إلحاق أبنائها بمدارس الأزهر الشريف، وبدأت العمل بائعة مواد غذائية بسيطة أمام المدارس، حتى كبر أبناؤها وأصبحت ابنتها الصغرى الآن في الصف الأول الثانوي الأزهري، وأكملت هي عامها الستين.

تحكي «رضا» كواليس عودتها لأسرتها لـ«الوطن»، «لم أفقد أبدًا أمل الوصول لعائلتي، وحينما رويت قصتي لإحدى جيراني، تواصلت مع شخص يساعد الحالات الإنسانية المشابهة لي، وبالفعل زارني واستمع لقصتي ونشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حتى تواصل معه أحد أفراد عائلتي».

والدة سيدة الأقصر: اسمها «رضا».. كانت وش السعد علينا

فرحة وسعادة بين أهالي مدينة «الفشن» جنوب بني سويف، وذلك عقب ظهور الابنة الغائبة منذ 45 عامًا وتأكّدهم من ذلك خلال حديثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت أسرتها السفر لها، فاستقلت والدتها تحية عويس قطارًا من محطة «مغاغة» بالمنيا في طريقها لمحافظة الأقصر بصحبتها 36 فردًا من أسرتها لزيارة ابنتها.

في فرحة، قالت والدة «رضا» بعد لقائهما: «تاهت بنتي وهي صغيرة، أسماها والدها رضا لأننا كنا راضيين بنصيبنا ووشها حلو علينا، خرجت من البيت بتلعب مع والدها، واختفت، قصة عودتها عجيبة، الحمدلله».