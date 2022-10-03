«الأقصر للسينما» يعلن تكريم السنغالي منصور سورا واد في دورته المقبلة

يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الثانية عشرة المخرج السنغالي Mansour Sora Wade وهو من المخرجين الكبار في دولة السنغال وله أعمال سينمائية متميزة نال بها الكثير من الجوائز العالمية.

وقال السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان: سنكرم المخرج السنغالي Mansour Sora Wade ليمثل دولة السنغال لأفلامه الفنية القيمة والتي عرضت في مهرجان كان وبرلين وميلانو وقرطاج.

برنامج أفلام خاصة بتكريم السنغال

من جانبها أكدت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، أنه سيتم إقامة برنامج أفلام خاصة بمناسبة تكريم السنغال يحتوى افلام أبو السينما الأفريقية السنغالي «عثمان سيمبين»، وكذلك أول مخرجة في جنوب الصحراء «صافي فاي» وغيرها من الأفلام الهامة التي شكلت جزء كبير من الهوية البصرية للسينما الأفريقية في النصف الثاني من القرن العشرين.

معلومات عن المخرج السنغالي منصور سورا واد

يذكر أن المخرج السنغالي منصور سورا واد، مولود في داكار، ودرس في فرنسا بجامعة باريس، وحصل على درجة الماجستير في التصوير السينمائي قبل أن يعود إلى السنغال، حيث كان رئيسًا للأرشيف السمعي البصري بوزارة الثقافة من عام 1977 إلى عام 1985، وبدأ كمخرج في إنتاج أفلام قصيرة للتلفزيون أيضًا، وأفلام وثائقية وتقارير مختلفة لقناة TV5 الفرنسية، وفي عام 2001، أخرج أول عمل كامل له بعنوان «ثمن الغفران»، وهو مقتبس من رواية سنغالية شهيرة فازت بجائزة أفضل ظهور لأول مرة في مهرجان السينما الأفريقية الثاني عشر في ميلانو.

كما فاز بجائزة «التانيت» بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2002، كما أخرج ثاني أعماله الطويلة «حريق المنصاري» عام 2009.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والأثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم.