معابد الأقصر تستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس دار أزياء عالمية

تستعد المناطق الأثرية والسياحية بمدينة الأقصر، خلال الأيام المقبلة، لاستضافة احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس دار أزياء عالمية، والتي تقام على مدار 3 أيام بساحات معبدي الأقصر وهابو، فيما يقام عرض أزياء عالمي في ساحة معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي للأقصر.

دار أزياء عالمية تحتفل في الأقصر

وأشاد محمود إدريس، خبير سياحي، ومنسق مبادرة كلنا نعمل من أجل الأقصر، باستضافة مصر لاحتفالات اليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية، مشيرا إلى أن هذا الحدث العالمي يؤكد على المكانة الكبيرة لمصر في الأوساط العالمية، وما تتمتع به المقاصد السياحة المصرية من سمعة جيدة.

وكشف «إدريس» أن عشرات الشخصيات من فناني العالم ومصممي وعارضي الأزياء وكبار الصحفيين والكتاب سيحضرون تلك الاحتفالية التي سيشارك فيها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بجانب محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري.

زيادة أعداد السائحين في مصر

وأكد منسق مبادرة «كلنا نعمل من أجل الأقصر» على ضرورة الاستفادة القصوى من تلك المناسبة في جلب مزيد من السياح لمصر بوجه عام ولمقاصد السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان بشكل خاص.

وكان الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، قد أعلن عن استضافة معبد الدير البحري الذي شيدته الملكة حتشبسوت قبل أكثر من 3500 عام، لعرض أزياء عالمي يوم 9 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الدار التي تعد أحد أكبر بيوت الموضة والأزياء بالعالم.