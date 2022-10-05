جوجل يحتفل بيوم المعلمين.. «يشهده العالم منذ عام 1994»

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بيوم المعلمين والذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام ونشرت صورة تعبيرية احتفاءً بيوم المعلم.

ويوم المعلم العالمي، هو يوم دولي يُحتفل به سنويًا في 5 أكتوبر، وبدأ الاحتفال به في عام 1994، للاحتفال بتوقيع عام 1966 وذلك بناء على توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن وضع المعلمين.

العالم يحتفل بهذا اليوم منذ عام 1994

وبحسب «بي بي سي» فإن العالم يحتفل بهذا اليوم منذ عام 1994 بالشراكة بين كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، وتأتي احتفالات هذا العام، وفقا لليونسكو، تحت شعار «التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين».

وقالت «سكاي نيوز» إن هذه المؤسسات تصدر بيانًا مشتركًا سنويا، للاحتفال بتفاني المُعلمين في عملهم العظيم الذي يعود بالنفع على الجميع، فهم يضيئون الدرب للتلاميذ ويساعدونهم على اكتشاف سُبل العلم ومسالكه، ونقلت عن «اليونيسكو» إن هذا اليوم تذكير بالدور الحاسم الذي يضطلع به المعلمون في تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع.