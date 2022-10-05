رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

جوجل يحتفل بيوم المعلمين.. «يشهده العالم منذ عام 1994»

كتب:

أحمد حامد دياب
07:14 ص | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
جوجل

جوجل

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بيوم المعلمين والذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام ونشرت صورة تعبيرية احتفاءً بيوم المعلم.

ويوم المعلم العالمي، هو يوم دولي يُحتفل به سنويًا في 5 أكتوبر، وبدأ الاحتفال به في عام 1994، للاحتفال بتوقيع عام 1966 وذلك بناء على توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن وضع المعلمين.

العالم يحتفل بهذا اليوم منذ عام 1994

وبحسب «بي بي سي» فإن العالم يحتفل بهذا اليوم منذ عام 1994 بالشراكة بين كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، وتأتي احتفالات هذا العام، وفقا لليونسكو، تحت شعار «التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين». 

وقالت «سكاي نيوز» إن هذه المؤسسات تصدر بيانًا مشتركًا سنويا، للاحتفال بتفاني المُعلمين في عملهم العظيم الذي يعود بالنفع على الجميع، فهم يضيئون الدرب للتلاميذ ويساعدونهم على اكتشاف سُبل العلم ومسالكه، ونقلت عن «اليونيسكو» إن هذا اليوم تذكير بالدور الحاسم الذي يضطلع به المعلمون في تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع.

 

 

اقرأ المزيد:

تفاصيل افتتاح مؤتمر «أسوان لمدن التعلم 2022» بالتعاون مع اليونسكو

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفوز بجائزة اليونسكو «جيكجي» لذاكرة العالم

مبادرات مصرية لحماية البيئة استجابة لـ«اليونسكو»: «البحر ليس سلة مهملات»

اليونسكو: الحرارة زادت بمقدار درجة مئوية منذ عام 1880
بقلم أحمد حامد دياب