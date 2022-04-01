اعتماد مركز التدريب الإقليمى بوزارة الرى لدى «اليونيسكو»

وقَّع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أمس، اتفاقية تجديد اعتماد مركز التدريب الإقليمى لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة، لمدة ٨ سنوات من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠.

وأشاد «عبدالعاطى»، بحسب بيان، بالمجهودات المبذولة من جميع العاملين بالمركز التى أثمرت عن تجديد اعتماده لدى «اليونيسكو»، موضحاً أن المركز يُعد جهة معتمدة لدى المنظمة الأممية من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق جميع معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن.

وأكد الوزير أن المركز الإقليمى للتدريب يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة، حيث يعقد سنوياً ٢٥٠ دورة تدريبية بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر وفروعه بمدن «كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا»، ويقدم المادة العلمية للعديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية، وذلك بمشاركة ٥٠٠٠ متدرب من مصر و٢٠٠ متدرب من مختلف الدول العربية والأفريقية مثل «السودان، السنغال، الكاميرون، نيجيريا، الصومال، كينيا»، مع الاستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من مختلف الوزارات.

وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بالوزارة على موضوعات متنوعة فى مجالات «فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلى - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمى - إعداد الموظف الرقمى»، مع مراعاة الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للمتدربين من الدول العربية والأفريقية على موضوعات مختلفة.