تفاصيل افتتاح مؤتمر «أسوان لمدن التعلم 2022» بالتعاون مع اليونسكو

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022، والذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري بمحافظة أسوان، وذلك بحضور ماري آن مانوسون، نائب مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، والدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وقيادات وزارة التنمية المحلية، علاوة على رؤساء الجامعات والهيئات الدولية والاستثمارية والمجتمعية، فضلاً عن قيادات عدد من المحافظات المشاركة.

وأكد وزير التنمية المحلية على ما توليه الحكومة المصرية من جهود في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2018 والاهتمام بالتعليم كأحد أهم عناصر بناء الإنسان.

زيادة الاستثمارات في مجال التعليم

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت قضية التعليم أولوية كبيرة ضمن اهتمامتها بتطوير البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في مجال التعليم لتحقيق الإتاحة، وتطوير المناهج والنظم التعليمية لتحقيق الجودة وربط مخرجات عملية التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات خلق الشخصية الوطنية الواعية والمشاركة في التنمية.

2800 مشروع في المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

وأضاف «آمنة»، أنه على سبيل المثال في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يتم تنفيذ أكثر من 2800 مشروع بالمرحلة الأولى للمبادرة، والتي تشمل 1477 قرية، وتتضمن هذه المشروعات إنشاء مئات المدارس الجديدة ورفع كفاءة وتوسيع وتطوير ما يقرب من 25% من المدارس القائمة، كما تهتم المبادرة الرئاسية من خلال التعاون مع المجتمع المدني، بإنشاء مدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد في التجمعات الريفية الصغيرة أو النائية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه على مستوى التعليم الجامعي، فقد شهد هذا القطاع تطوراً غير مسبوقاً خلال السنوات الثمانية الماضية من خلال تطوير وزيادة أعداد الجامعات الحكومية وإنشاء الجامعات الأهلية والارتقاء بنوعية التعليم الجامعي وربطه باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعليم الكبار وأنشطة محو الأمية، والتي شهدت إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وساهمت في خفض معدلات الأمية لأقل من 25%، بالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت منصات المعرفة المختلفة التي طورتها وأتاحتها الدولة المصرية كبنك المعرفة، فرصاً متزايدة للراغبين في التعليم المستمر غير المدرسي.

تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن

وتابع أنه مما لا شك فيه أن التعلم مدى الحياة أو ما يطلق عليه التعليم المستمر يضع الأساس المنهجي والسليم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة، ويساعد بفاعلية على إكساب المواطنين معارف ومهارات جديدة ليكونوا أكثر قدرة على التكيف مع أية متغيرات قد تطرأ على البيئة المحيطة بهم، وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطن، ويكون نقطة البداية للتصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع، فأساس التصدي لهذه المشكلات يكمن في تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، بحيث يكون المواطن مستعداً لمجابهة أي تحديات.

تعزيز فرص التعلم مدى الحياة

وقال وزير التنمية المحلية إن عقد ورشة العمل هذه يعد خطوة هامة لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة في المحافظات والمدن المصرية، أخذاً في الاعتبار طبيعة الموضوعات التي سيتم مناقشاتها، وعلى رأسها التعريف بشبكة مدن التعلم، وعرض تجارب المدن الأخرى في التعلم المجتمعي والتعلم مدى الحياة، وستكون هذه الورشة فرصة جيدة لتساعد ممثلي المحافظات والمدن المصرية في تبني مفهوم مدن التعلم وتأهيلها للانضمام إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

وأعرب وزير التنمية المحلية، في بداية كلمته، عن سعادته بوجوده على أرض محافظة أسوان، وتشريفه بالشراكة مع المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية ومعهد اليونسكو العالمي للتعلم مدى الحياة، في تنظيم هذه الورشة الوطنية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان، وذلك في إطار الشراكة المستمرة والمقدرة بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو والتي نسعى لاستمرارها وتعزيزها في المستقبل.

استدامة آثار التنمية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائماً على أهمية التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور وحركة عمران ومشروعات قومية غير مسبوقة في مختلف المجالات، ومن ثم فإن التعاون بين الحكومة والهيئات الأممية سيساهم في تعزيز الاستفادة من هذه المشروعات وضمان استدامة الآثر التنموي الذي سينتج عنها.

وأكد الوزير على الأهمية البالغة لموضوع ورشة العمل التي نحن بصددها، والتي تسعى لدعم وبناء القدرات الوطنية في مجال التعلم مدى الحياة، موجها التهنئة إلى اللواء أشرف عطية، محافظة أسوان، باعتبار المحافظة لها الريادة كأول مدينة مصرية تنضم لشبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، وحصلت على جائزة واحدة من أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019.

فوز دمياط بجائزة اليونسكو

كما وجه التهنئة إلى الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمناسبة فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم، ضمن 10 مدن فازت بالجائزة لتحقيقها إنجازات بارزة في مجال التعلم مدى الحياة لعام 2021.

كما هنأ «آمنة» أيضًا محافظة الفيوم لانضمامها مؤخراً لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، ليصبح إجمالي عدد المدن الأعضاء في الشبكة من جمهورية مصر العربية 4 مدن هي أسوان والجيزة ودمياط والفيوم.

نشر قيم التعلم المستمر

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لمخرجات ونتائج هذه الورشة، معرباً عن ثقته التامة في أنها ستكون بداية قوية لنشر قيم التعلم المستمر وتحويل المدن والمجتمعات المحلية المصرية إلى مجتمعات حاضنة وراعية لمتطلبات ومقومات التعلم مدى الحياة، وستساعد على توجيه قدر من موارد واستثمارات المحافظات إلى إنشاء المرافق اللازمة وتبني الممارسات واجبة التطبيق لمساعدة كافة المواطنين رجالا ونساءً، باختلاف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية على مواصلة التعلم.

وفي كلمته قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على اختيار أسوان لعقد هذا المؤتمر في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بها كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، موضحاً بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتي شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ، بدءا من انطلاق مشروع إنقاذ آثار النوبة عام 1963، لإنقاذ 22 معبدا من أبرزهم معبدي أبو سمبل.

التعاون بين محافظة أسوان ومنظمة اليونسكو

وأشار «عطية» إلى استمرار هذه العلاقة التاريخية بين أسوان ومنظمة اليونسكو في المجالات الأثرية والثقافية والفنية والتراثية، ليمتد بعد ذلك إلى انضمام أسوان في عام 2005 إلى العديد من شبكات اليونسكو للإبداع والمحميات الطبيعية والمدارس المنتسبة لليونسكو، وليتوج كل ذلك بفوز أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم عالميا في عام 2019.

كما أشاد بالجهود المتميزة لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، والتي ساهمت في دخول أكثر من محافظة ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو، ليثمر كل ذلك عن تنظيم ورش العمل لبناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات من أجل تعزيز التعلم مدى الحياة، ما يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالتعلم والثقافة والتراث الإنساني الأصيل.