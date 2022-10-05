أنجلينا جولي تقاضي طليقها براد بيت: خنق طفلا وضرب آخر في وجهه

أقامت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي دعوى ضد طليقها براد بيت، وسط معركتهما القانونية بشأن مصنع نبيذ «شاتو ميرافال»، وكشف فريق «جولي» القانوني خلال الدعوى، تفاصيل جديدة حول مشاجرة مزعومة وقعت بين «بيت» و«جولي» وأطفالهما على متن طائرة في سبتمبر 2016، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

كشفت الدعوى تفاصل المشاجرة، التي بدأت عندما اتهم براد بيت زوجته في ذلك الوقت أنجلينا جولي أنها «تحترم أطفالها أكثر من اللازم»، وجاء في الدعوى أن الممثل الأمريكي «أمسك بيت جولي من رأسها وهزها، ثم أمسك بكتفيها وهزها مرة أخرى قبل أن يدفعها إلى جدار الحمام، ثم ضرب سقف الطائرة عدة مرات، ما دفع جولي لمغادرة الحمام».

تفاصيل واقعة اعتداء براد بيت على أنجلينا جولي في 2016

تنص الدعوى أن «بيت» حاول الاعتداء جسديا على أحد أطفالهم بعد أن جاء الطفل للدفاع عن «جولي»: «عندما دافع أحد الأطفال شفهياً عن جولي، اندفع بيت نحو طفله وأمسكته جولي من الخلف لإيقافه، وفي محاولة لإبعادها عن ظهره، ألقى بيت بنفسه للخلف في مقاعد الطائرة ما أدى إلى إصابة ظهر جولي ومرفقها، اندفع الأطفال وحاولوا بشجاعة حماية بعضهم البعض، وحاول بيت خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، كانوا جميعا خائفين ويبكون».

وتابعت الدعوى: «رتبت جولي وسيلة نقل منفصلة في المطار لتذهب هي وأطفالها إلى فندق بدون بيت، ثم ذهبت لتوقظه وتخبره أنها وأطفالها ذاهبون إلى الفندق، صرخ بيت مرة أخرى في وجهها ودفعها مرة أخرى».

وفي أغسطس الماضي، تم الكشف أن «جولي» كانت وراء دعوى قضائية مجهولة المصدر عام 2016، زعمت فيها المدعية أنها تعرضت للاعتداء من قبل زوجها آنذاك على متن طائرة خاصة، وأخبرت عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي أن «بيت» اعتدى عليها جسديًا ولفظيًا هي وأطفالهم، ولكن لم يتم توجه اتهامات جنائية ضد الممثل الأمريكي، ما دفع «جولي» إلى رفع دعوى مجهولة ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل الحصول على وثائق تتعلق بالتحقيق الفيدرالي ضد «بيت».

وفي الدعوى المضادة الجديدة، قال محامي «جولي» إنّ عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي حقق في المزاعم: «الحكومة لديها سبب محتمل لاتهام بيت بارتكاب جريمة فيدرالية لسلوكه في ذلك اليوم».

براد بيت طالب أنجلينا جولي بالتوقيع على اتفاقية عدم الحديث عن واقعة العنف

ورفع براد بيت دعوى قضائية ضد أنجلينا جولي في وقت سابق من هذا العام، متهمها بانتهاك «الحقوق التعاقدية» بعد أن باعت نصف مصنع نبيذ «شاتو ميرافال»، مصنع نبيذ فرنسي اشتراه الزوجان السابقان معا، دون علمه، بينما قال محامو «جولي» في الدعوى المضادة أن المناقشات مع فريق «بيت» حول بيع جانبها من الشركة قد انتهت بعد أن طالبها بالتوقيع على «اتفاقية عدم إفشاء كانت ستمنعها من التحدث خارج المحكمة عن الإساءة الجسدية والعاطفية التي تعرضت لها هي والأطفال».