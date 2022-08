أنجلينا جولي: قرأت رواية Without Blood بعد الطلاق.. ساعدتني كثيرا

كشفت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي تفاصيل فيلمها الأحدث كمخرجة بعنوان «Without Blood»، المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب الإيطالي أليساندرو باريكو، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي العام المقبل، قائلة إنَّ قراءة الرواية التي تدور حول وحشية الحرب والشفاء في أعقابها، كان لها تأثير علاجي عليها، على حد تعبيرها.

وتابعت أنجلينا جولي في حديثها عن رواية Without Blood: «قرأتها بشكل صحيح بينما كنت أعاني وفي بداية وقت مظلم للغاية في حياتي، تحديدًا في الشهر الذي تلا طلاقي، لقد كان لها تأثير على الكثير من الأشخاص»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

أنجلينا جولي عن رواية «Without Blood»: قطعة فنية كان لها تأثير عميق عليّ

وأشارت النجمة الأمريكية إلى أنَّ الدعاية على الغلاف تقول إن الرواية تدور حول تعقيدات النفس البشرية، «لم أفهم ذلك عندما قرأتها لأول مرة، لقد علمت أنها كان لها تأثير عميق عليّ، فهي واحدة من تلك القطع الفنية من حدس وعقل شخص ما، والتي تطرح شيئًا ما يحتوي على الكثير من الحقائق حول هويتنا كأشخاص».

ويعتبر فيلم «Without Blood» هو التجربة الإخراجية السينمائية الخامسة في مسيرة أنجلينا جولي، فكانت البداية مع فيلم «In the Land of Blood and Honey» عام 2011، ثم فيلم «Unbroken» عام 2014، ثم التجربة الثالثة في العام التالي بعنوان «By the Sea»، وفي 2017 قدمت فيلم «First They Killed My Father» والذي ترشح لـ 28 جائزة من بينهم «بافتا» و«جولدن جلوب» عن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

أنجلينا جولي: «Without Blood» عمل معقد حول العنف والحرب والاختيارات

وتحدثت «جولي» عن تجربتها الإخراجية الأولى من خلال فيلم «In the Land of Blood and Honey»، قائلة: «كان فيلمي الأول عن الحرب في البلقان، عندما كتبته كنت أحاول فهم كيف يمكن للأشخاص الذين يحبون بعضهم البعض أن ينقلبوا على بعضهم البعض»، متابعة: «كيف يظهر في بداية الفيلم أنهم يحبون بعضهم البعض وفي نهاية الفيلم يقتلون بعضهم، الفيلم عبارة عن دراسة حول كيفية حدوث ذلك».

وأضافت: «لكن Without Blood الذي يُروى في سلسلة من ذكريات الماضي، هو عمل أكثر تعقيدًا حول العنف والحرب والاختيارات، هذا الفيلم يطرح أسئلة مختلفة، لا يوجد شيء واضح بين الخير والشر في هذا الفيلم، على الرغم من وجود سلوك سيء ومروّع وإجرامي واضح».