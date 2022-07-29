«بيبول»: براد بيت يعيش أفضل فترات حياته رغم خلافاته مع أنجلينا جولي

يعيش النجم الأمريكي براد بيت أفضل فترات حياته ويحقق أقصى استفادة من حياته سواء على الشاشة أو بعيدا عنها، وبالرغم من كونه مشغولا خلال الفترة الماضية بالترويج لأحدث أعماله السينمائة «Bullet Train»، إلا أنه يستفيد إلى أقصى حد من وقت فراغه مع أطفاله، على الرغم من النزاعات القانونية المستمرة مع زوجته السابقة أنجلينا جولي.

وكشف مصدر مقرب من براد بيت أنه يعيش أفضل فترات حياته، قائلا في تصريحات لمجلة «بيبول» الأمريكية: «تناول براد العشاء مع أطفاله الصغار عندما كانوا جميعًا في لوس أنجلوس، نظرًا لأن الأطفال أكبر سنًا الآن، فلديهم حياتهم وأصدقاؤهم، ولا يزال براد يتمتع بعلاقة جيدة معهم».

براد بيت يعيش أفضل فترات حياته ما بين العائلة والسينما

وأضاف: «براد لديه أفلامه، ولديه هذه المشاعر الأخرى، إنه يحب الهندسة المعمارية ويحب الإبداع، ويعيش أفضل فترات حياته في ظل هذه الظروف».

وينشغل الممثل والمنتج الحائز على جائزة الأوسكار، بشركة الإنتاج السينمائي «Plan B» الخاصة به، بالإضافة إلى إدارة «Château Miraval»، الفيلا مترامية الأطراف ومزاع العنب ومصنع النبيذ الخاص بها فرنسا، والذي اشتراه مع أنجلينا جولي في عام 2008.

ويقضي براد بيت وقتًا رائعًا في الترويج لـ «Bullet Train» إخراج داميان شازيل، وفقا لما أوضحه المصدر: «لقد كان مشروعًا رائعًا بالنسبة له للتصوير بعد شهور من إغلاق كورونا، كان جدول التصوير صعبًا بالنسبة له، لقد أحب ذلك، لقد كان يشعر بالرضا تجاه الفيلم».

براد بيت يشتري منزلا بقيمة 40 مليون دولار في كاليفورنيا

وجاء ذلك التصريح، بعد أيام من شراء النجم الأمريكي لمنزل جديد على مرتفعات الكرمل على طول الساحل المركزي لولاية كاليفورنيا، بقيمة 40 مليون دولار، وذلك بعد وفاة مالكه بداية العام الجاري، وتعد الصفقة كواحدة من أغلى الصفقات على الإطلاق في المنطقة.