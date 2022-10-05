وزير المالية: صرف ملياري جنيه لدعم المصدرين اليوم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الحكومة ستسدد ملياري جنيه اليوم لدعم الصادرات لعدد كبير من الشركات، ليصل إجمال ما تم صرفه منذ بدء مبادرة السداد النقدي للمصدرين 33 مليار جنيه، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال مجموعة من الحوافز، تتضمن تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم تخفيض الكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي.

تحديات شديدة التعقيد على الاقتصاد العالمي

وأضاف معيط، في بيان عنه، أنّ التحديات شديدة التعقيد على اقتصاد عالمي أصبح هشّا بعد أن أنهكته جائحة كورونا وكاد أن يتعافى منها، لتبدأ الحرب الروسية الأوكرانية ويواكبها موجة تضخمية غير مسبوقة لم يشهدها العالم من 50 عاما، ما أثر على سلاسل الإمداد بشكل كبي، مشيرا إلى أنّ الأمر يتطلب إفساح المجال بقوة أكبر أمام القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، وعلى الحكومة والدولة حل مشاكل القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أنّه عبر تقليص دور الدولة يتم إفساح المجال أمام القطاع الخاص، ما يتعاظم بطرح وثيقة ملكية الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإتاحة فرصة ذهبية في قطاعات ونشاطات اقتصادية واعدة.

حوافز للقطاع الخاص

ولفت إلى منح العديد من الحوافز للقطاع الخاص، مثل الرخصة الذهبية وإسقاط ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات المستخدمة في التصنيع وقانون الاستثمار، الذي سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات مقبلة، ليمنح حافز استثماري بنسبة 50% من قيمة المشروعات خصم من الوعاء الضريبي، وإعفاء المصانع من الضرائب العقارية لتتحمل الدولة 4.5 مليار جنيه بدلا من القطاع الصناعي وعدد من الحوافز الأخرى.

وتابع وزير المالية، أنّ هناك تحديات كبيرة في الاستيراد والإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ، لكن مجلس الوزراء يضع قطاعات الصناعة المختلفة على قمة أولوياته من خلال منحه حزمة تحفيزات، مشيرا إلى أنّ الحكومة تدرس القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة التي لها وضع استراتيجي وبينها صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين، فضلا عن الدخول في نشاط أشباه الموصلات لما لها من دور أساسي في نشاط المركبات، كما أكد أنّ الحكومة تدعم دور هذه الصناعات لما لها من أهمية كبيرة حتى نصل إلى مرحلة التصدير.