معيط: ما حدث في حق أصحاب المعاشات قديما جريمة تحتاج إلى 18 عاما لإصلاحها

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ ملف المعاشات من أصعب الملفات، التي تسعى الدولة جاهدة لحل مشكلتها، لافتًا إلى أنّ عدم التأمين على الأجر الكامل للعاملين جريمة ارتكبت على مدار 18 عامًا في حق أصحاب المعاشات.

الزيادة على إجمالي المعاش

وأضاف وزير المالية خلال لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أنّ الدولة استطاعت تغيير الوضع القديم، منذ عام 2012 وأصبحت الزيادة على إجمالي المعاش وليست على الأساسي فقط.

وتابع أنّ الوزارة حسنت آلية المعاشات، مشيرًا إلى أنّ الموظف على درجة وكيل وزارة بالمعاش، وراتبه ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه، كان يحصل على معاش لا يتجاوز ألف جنيه فقط، في الماضي.

وأكد وزير المالية، أنّ ما حدث في حق المعاشات سابقًا بمثابة جريمة، تحتاج إلى 18 عامًا لإصلاحها، موضحًا أنّ الدولة تعمل جاهدة على زيادة المعاش تدريجيًا لحل هذه المشكلة.

معدل النمو 6.6%

في سياق آخر، كشف وزير المالية، أنّ معدل النمو وصل إلى 6.6% رغم ظروف الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أنّ مواطني العالم يعانون من ارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة والغاز، كون الأزمة عالمية وليست محلية.

وأوضح أنّ مصر أنفقت الكثير لحل أزمة الكهرباء، فضلًا عن حل أزمة شبكة الطرق، وأزمات طوابير البنزين والسولار والغاز: «لو هنلوم الحكومة على أزمة الأسعار يبقي نلوم فيها كل حكومات العالم، لو أنا بس اللي عندي الكلام ده لومني».