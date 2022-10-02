«الضرائب» تسمح لممولي شرم الشيخ بإرسال مستندات التسجيل إلكترونيا

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة أتاحت إجراءً استثنائيًا للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني الذين يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع اعتبارًا من 1 نوفمبر القادم، وهو إرسال المستندات المطلوبة للتسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني، على البريد الإلكتروني التالي :eReceipt.reg@eta.gov.eg بدلا من التسجيل ذاتيا، وذلك في موعد أقصاه الخميس الموافق 6 أكتوبر2022.

دعم الممولين

وأشار "توفيق" في بيان إلى أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لإجراءات الدعم الذي تقدمه المصلحة للممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية علي بيئة التشغيل الفعلي سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع،وتيسيرًا عليهم.

وأوضح أن التسجيل على المنظومة يتمثل في التسجيل ذاتيًا، وذلك نظرا لإقتراب موعد إلزامهم بالمنظومة والذي يبدأ فى 1 / 11 /2022، لافتا إلى أن المستندات المطلوب تقديمها لتسجيل الشركات على منظومة الإيصال الإلكتروني، تتمثل في طلب التفويض لتسجيل الشركه، حيث يتم استيفاء الطلب مصحوب بختم الشركه و بصحة توقيع بنكي او توكيل عام رسمي لمفوض الشركه في حالة أن المفوض للشركة ليس صاحب الشأن.

أما اذا كان المفوض صاحب الشأن يكتفي بختم الشركه فقط، متضمنًا ( طلب التفويض) البيانات الآتية: رقم التسجيل الضريبي للشركة، والبريد الإلكتروني للشركة، و رقم هاتف الشركة، واسم مفوض الشركة باللغتين العربية والإنجليزية والرقم القومي له ، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف لمفوض الشركة، ويرفق مع الطلب المستندات (صورة الرقم القومي لمفوض الشركة ، وصورة شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة او صورة البطاقه الضريبيه).

وأشار إلى أنه للاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل eReceipt.hd@eta.gov.eg

كما يمكن الإطلاع على الأدلة التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التاليhttps://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services