إصابة شابين في حادث تصادم جديد على طريق «طنطا - بسيون» بالغربية

لم تمر سوى أيام قليلة على الحادث الذي راح ضحيته 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين من قرية واحدة بمحافظة الغربية، ليشهد طريق طنطا بسيون بنطاق قرية كفر سليم، حادثاً جديدا بين دراجتين ناريتين، أسفر عن إصابة 2 بكدمات وكسور.

كدمات وجروح قطعية

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ بوقوع حادث سير على طريق طنطا بسيون بنطاق قرية كفر سليم، دائرة مركز شرطة بسيون، بين دراجتين ناريتين.

بالانتقال والمعاينة، تبين إصابة قائدي الدراجتين، أحدهما يدعى حسين الفقي، 21 عاما، مقيم حصة آبار، مركز كفر الزيات، مصابا بجرح قطعي في الوجه، وكدمات متفرقة في الجسد، والآخر حسين شعبان، مصابا بكسر في القدم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع 6 أشخاص بينهم أب وطفلته

وشهد طريق طنطا بسيون بنطاق قرية كفر سليمان، مساء السبت الماضي، حادث سير بين 5 سيارات ميكروباص وربع نقل، أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم أب وطفلته، وزوجته وطفلته الكبرى تصارعان الموت داخل غرفة العناية المركزة، إلى جانب إصابة 9 آخرين بينهم طفل لم يتخطى عمره الـ6 سنوات، مصابا بنزيف في المخ، ووالدته مصابة بكسور وكدمات متفرقة في الجسد.