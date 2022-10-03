متزوج من شهرين.. صدمة بين أهالي «بيلا» بعد مصرع شاب في حادث سير

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة شاب يُدعى «عبد السلام فؤاد عبد السلام»، صاحب الـ28 عامًا، خريج كلية التجارة، بعد أنّ لقي مصرعه نتيجة حادث سير على طريق «حازق - بيلا»، عقب مرور شهرين على زفافه.

أهالي بيلا يودعون الشاب

وودع أهالي مدينة بيلا الشاب المتوفى في جنازة مهيبة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وأدوا عليه صلاة الجنازة في مسجد الجبانة، وواصلوا تشييع جثمانه إلى مقابر بيلا ليواري الثري في مقابر أُسرته، وسط حالة من الصدمة انتابت الجميع، نظرًا لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة وحُسن الخلق والهدوء.

رواد السوشيال ميديا يتداولون صوره

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشاب «عبد السلام»، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما وصفوه بـ«عريس الجنة».

«عبد السلام كان شاب مكافح، والناس كلها بتحبه وبتحترمه لأنه محترم، ومكنش بيسيب فرض، وطيب جدًا وكان واصل لرحمه وحبيب الكل، ومات في ثانية، وصدمنا كلنا بموته»، بهذه الكلمات بدأ مصطفى قديم، أحد أقارب «عبد السلام»، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف: «عبد السلام لسه متزوج يوم 13 أغسطس الماضي، يعني لسه مكملش شهرين، وهو بيشتغل نقاش، وكان راجع من شغله في الزعفران عمل حادثة بالموتوسكيل على طريق حازق، ومات في الحال، وكل الناس مصدومة لأنه كان لسه معاهم قبلها بساعات، بس ده نصيبه، وميعزش على خالقه».

وتابع: «ملحقش يفرح ولا يتهني، هو أصغر أخواته له أخ وأخت غيره، وجنازته كانت صعبة وتقيلة أوي، الحُزن كان باين على الجميع، الناس كلها بتبكي على عبد السلام، لأنه حبيب الكل، وعُمره ما زعل حد أبدّا، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وياريت الناس كلها تدعيله، وتدعي لأهله كمان وزوجته إن ربنا يصبرهم».

آخر ما نشره «عبد السلام» قبل وفاته

وكان آخر ما نشره الشاب «عبد السلام»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل رحيله، منشور يدعو فيه أصدقائه لحضور حفل حنته في 12 أغسطس الماضي، قائلاً: «الحنة النهاردة يا شباب تشرفوني عند البيت في شارع الصياد».

تفاصيل الحادث

لقى «عبدالسلام» مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة علي طريق «حازق - بيلا» بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفي بيلا المركزي.

وتلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول شاب في منتصف العقد الثالث من العُمر، جثة هامدة إلى مستشفى بيلا المركزي، نتيجة حادث دراجة نارية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد أحمد عبد العزيز، مأمور مركز شرطة بيلا، والرائد ضياء راشد، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، إلي مستشفي بيلا المركزي، وتبين أن المتوفي يدعي «عبد السلام فؤاد عبد السلام»، 28 سنة، مقيم بمدينة بيلا، ولقي مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية كان يستقلها بعمود كهربائي على طريق «حازق - بيلا»، أسفر عن وفاته على الفور.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 4430 لسنة 2022، إداري قسم شرطة بيلا، وأُخطرت جهات التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي لعدم وجود شبهة جنائية.