طلاب رأس غارب يحتفلون بذكرى أكتوبر «أعلام وأناشيد وطنية وحلوى»

احتفلت مدارس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر بذكرى نصر أكتوبر، ورفع الطلاب أعلام مصر في طابور الصباح على أنغام الأناشيد الوطنية، هاتفين باسم مصر.

طلاب رأس غارب يحتفلون بذكرى أكتوبر

وشارك آلاف الطلاب في مدارس رأس غارب في فرحة ذكرى نصر أكتوبر العظيم، حاملين أعلام مصر، ومرددين الأغاني الوطنية احتفالًا بالذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم، ووزعت أعلام مصر، وبالونات تحمل ألوان العلم، وحلوى على الطلاب، وسط فرحة وحماس بالاحتفالات والأغاني الوطنية.

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد المدارس

في الوقت نفسه، تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عددًا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، وحضر طابور الصباح، تزامنًا مع ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد، مقدمًا التهنئة إلى القيادة السياسية، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر وبداية العام الدراسي الجديد.