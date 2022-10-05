شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مصرية خالدة

قدّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة لتحرير أرض سيناء

وقال شيخ الأزهر في بيانه، إنّ حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة لتحرير أرض سيناء فقط، بل كانت ملحمة مصرية خالدة، لا تزال تغمرنا بمشاعر الفخر والزَّهو والعِزَّة، والاعتزازِ بجيشِ مصرَ العظيم، الذي أذهل العالم بما لم يَكُن في حسبانه من نصر كاسح أرعب المعتدين وحطَّم أساطيرَهم، وردَّهم على أعقابهم خاسرين.

وأضاف الطيب، أنّ ملحمة أكتوبر المجيدة سطَّرت تاريخًا محفورًا في أذهاننا عن مدى حب الوطن والحفاظ عليه والانتماء إليه، داعيًا لاستلهام تلك المعاني النبيلة لتحقيق المزيد من الانتصارات، ومواصلة العمل في سبيل بناء الوطن ورفعته، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مشروعات تنموية على المستويات كافة.

حرب أكتوبر المجيدة

وأعرب الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه، عن خالص تقديره واعتزازه لأبناء وعائلات شهداء حرب أكتوبر المجيدة، وشهداء قواتنا المسلحة البواسل ممن ضحوا بأرواحهم فداء لوطننا الحبيب، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدهم برحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد علينا هذه الذكرى المباركة بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.