لمّ شمل العرب في ذكرى نصر أكتوبر بـ«أوبريت لمّتنا»

«لمّتنا».. عنوان الأوبريت الغنائى الذى شدا من خلاله عدد من نجوم الوطن العربى، الذين جاءوا إلى مصر أم الدنيا للمشاركة فى فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، وبالتزامن مع احتفالات مرور 49 عاماً على نصر أكتوبر العظيم.

وشارك فى أوبريت «لمّتنا» بالكلمات الشاعر مدحت العدل، والألحان لـ«مدين»، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج مصطفى رؤوف، وشارك فيه بالغناء من مصر كل من الطفلة كنزى ومدحت صالح وأحمد سعد، ومن المملكة العربية السعودية بدر الشعيبى، ومن الأردن نداء شرارة، ومن لبنان نوال الزغبى، ومن الإمارات العربية الفنانة بلقيس، ومن المغرب الفنانة جميلة البداوى، ومن قطر الفنان فهد الكبيسى، ومن ليبيا الفنان حميد الشاعرى، ومن فلسطين الفنان محمد عساف، بالتعاون مع كورال روح الشرق.

«شرفٌ لا يضاهيه شرف آخر وقوفنا فى مثل هذا الحفل الوطنى العظيم»، كلمات عبَّر من خلالها النجوم الذين شاركوا فى «لمّتنا» من خلال تصريحات لـ«الوطن» وتأكيدهم أن نصر أكتوبر ليس فخراً للمصريين فقط ولكنه رمز للعزة والكرامة لكل إنسان عربى.

أحمد سعد: فخور بمشاركتى

قال الفنان أحمد سعد إنه يشعر بالفخر لمشاركته بالغناء فى هذا الحدث الوطنى العظيم الذى يعتز به كل مصرى وعربى، وتأكيده أن المشاركة فى مثل هذه المناسبات الوطنية تجعل كل فنان فخوراً ببلده وبالتضحيات التى قام بها رجال أوفياء.

جميلة المغرب تحتفل بالنصر

أعربت الفنانة المغربية جميلة البداوى عن سعادتها لمشاركتها فى احتفالية الندوة التثقيفية أمام الرئيس السيسى، قائلة: «شرف كبير وعظيم أن أشارك فى هذا الحدث المهم، الذى قمت من خلاله بتمثيل بلدى المغرب، خصوصاً أن حرب أكتوبر تعد حدثاً مهماً وكبيراً لكل العرب، وشرف لى أن أشدو وأقوم بالغناء رفقة جميع النجوم المصريين والعرب».

الكبيسى: شرفت بتمثيل بلدى قطر

أعرب الفنان القطرى فهد الكبيسى عن سعادته البالغة لتمثيل دولته فى الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر أمام الرئيس السيسى، مضيفاً: أنا سعيد جداً بالمشاركة فى أوبريت «لمّتنا» فى بلدى الثانى جمهورية مصر الحبيبة، وتشرفت بالغناء وتمثيل بلدى قطر أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع كل الشكر والتقدير للقائمين على الحفل على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة والاستقبال، مع تمنياتى البالغة بالاستمرار بتقديم الحفلات وتمثيل بلدى فى مثل هذه المحافل فى مصر الحبيبة التى نكن لها ولقيادتها ولشعبها الكريم كل الحب والتقدير.

بلقيس: حفل يليق بمصر

أبدت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحى سعادتها وفخرها للمشاركة للمرة الثانية فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية ضمن الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال المشاركة المميزة فى الأوبريت الغنائى «لمّتنا»، الذى قدمته بصحبة نخبة من نجوم الوطن العربى.

وقالت «بلقيس» إنها وافقت على الفور فى المشاركة فى هذه الاحتفالية العظيمة التى تعيد أمجاد وذكريات بطولات النصر الخالدة للجيش المصرى، وكانت سعيدة بتلك الدعوة الكريمة للمشاركة فى هذا العمل الوطنى الذى ينبض بالخير لكل الوطن العربى «كنت سعيدة جداً للمشاركة فى هذا الحدث، وصلت القاهرة وأنا مبسوطة، وسعيت بكل طاقتى للظهور بشكل مشرف يليق بهذا الحدث العظيم وبالاحتفالات الوطنية الراقية التى تليق بمصر».

شرارة: الغناء فى احتفالات أكتوبر زادنى شرفاً

أعربت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر وأمام الرئيس السيسى، مضيفة بقولها: شعور لا يوصف بمشاركتى فى هذا الحفل الوطنى، وزدت شرفاً بالغناء أمام الرئيس السيسى فى هذا الحدث العظيم، وأشعر بالفخر بتمثيل بلدى الأردن فى تلك الاحتفالية ولمشاركتى الغناء مع قامات الغناء المصرى والعربى، مصر ستظل دوماً حبيبتى الغالية.

الملحن مدين: الأوبريت ملحمى

عبّر الملحن مدين عن امتنانه للمشاركة بألحانه ونغماته فى هذا الحدث الوطنى، مضيفاً: شرف لا يضاهيه شرف آخر أن أكون موجوداً فى احتفالات نصر أكتوبر العظيمة التى نشعر بسببها بالفخر والعزة، وسعيد بالتعاون مع نجوم من مختلف الوطن العربى فى هذا الأوبريت الملحمى.