جبالي يهنئ السيسي بالمولد النبوي: نستلهم من السيرة ما يعظم جهودنا

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هـ.

جاء في نص البرقية: «يطيب لي أن أتقدم لكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد نبي الرحمة والإنسانية والسلام وخاتم الأنبياء الذى اختاره الله هادياً وبشيراً ونذيراً، وسراجاً منيراً، وهي ذكرى متجددة لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى».

تهنئة رئيس مجلس النواب للرئيس السيسي

وتابع جبالي أنَّ الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بأسمى معاني الوفاء والاقتداء بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التي تستقيها من سيرة النبي والسير على هداه، والتعبد دون غلو أو تطرف.

وأكّد جبالي «أننا أحوج ما نكون اليوم إلى أن نستلهم من هذه السيرة النبوية العطرة ما يعظم من جهودنا من أجل هذا الوطن الغالي ولتكن صحوة وطنية قومية نزرع فيها الأمل والثقة ومقومات الوعي والعمل، ليلتف الكل حول معنى واحد، واسم واحد، وهو مصر»، متابعًا أنَّ «مصر هي الباقية أبداً.. المنتصرة أبداً بفضل إخلاص وتفاني الرئيس».