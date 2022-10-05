«الصقر»: مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. وعلاقاتها بالكويت قوية

قال عصام الصقر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إنَّ الكويت ومصر يرتبطان معاً بعلاقات تاريخية ومعاصرة متميزة تتجسد في شراكة استراتيجية يعززها انسجام وتطابق سياسة البلدين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وحرص الحكومات المتعاقبة على توطيد أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في كافة المجالات.

الدولة المصرية تجني ثمار برنامج الإصلاح

وأضاف «الصقر»، خلال حفل عشاء على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال زيارته للقاهرة، بحضور سفير دولة الكويت بمصر غانم صقر الغانم، وكذلك رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد صالح ورئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، أنَّ الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الأخيرة تطوراً في كل القطاعات، إذ تجني الدولة المصرية ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ عدة سنوات وتشهد له العديد من المؤسسات الدولية بالنجاح.

الثقة الكويتية في السوق المصرية

وأوضح أنَّ التطور الشامل الذي تشهده البنية التحتية بكافة أنحاء البلاد وكذلك تدشين مشروعات قومية في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، الأمر الذي يوفر بيئة مواتية لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مبينًا أنَّ خيار الاستثمار في السوق المصرية يعكس الثقة في السوق وأهمية التواجد فيه كخيار استراتيجي طويل الأجل، بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها قنواته الرقمية في إتمام كل المعاملات المصرفية.