أمين اتحاد مصارف الكويت: مصر سوق اقتصادي استثماري واعد وحكومتها متعاونة

قال الدكتور حمد الحساوي، أمين عام اتحاد مصارف الكويت وعضو الوفد المشارك في الاجتماع المصري الكويتي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقاء الوفد بالرئيس أسفر عن العديد من التوصيات والتصريحات التي تسهم في دعم الاستثمار، مضيفا أن الوفد اطلع على الخطط التي قامت به الحكومة المصرية وناقشنا العديد من الجوانب فيما يتعلق بالمشروعات العقارية والأسمدة والبنوك وغيرها من الأنشطة الاستثمارية التي نتوقع لها التكامل مع المستثمرين الكويتين وخاصة مجال الصناعات الغذائية والدوائية.

سرعة إجراءات التقاضي ستؤدي لطفرة استثمارية

وأوضح «الحساوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر سوق اقتصادي استثماري واعد وتتعاون حكومتها مع المستثمرين العرب بشكل خاص والأجانب بشكل عام، لافتا إلى أن جهود الحكومة في الحد من الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي بشأن مشكلات المستثمرين ستؤدي لطفرة استثمارية وحل المشكلات بالتفاهم بعيدا عن أروقة المحاكم.

وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين

وأشار الدكتور حمد الحساوي، إلى أن توجه الدولة لإنشاء وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين برئاسة رئيس الوزراء له نوع من الوساطة بين المستثمرين والدولة، وسيؤدي ذلك لحالة نشاط استثماري وتحفيز للمستثمرين على العمل في مصر، مؤكدا أن لها مكانة كبيرة وكل الدعم المقدم منها للمستثمرين مشجع على الاستثمار في مصر.

فكرة الرخصة الذهبية إيجابية

وأكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت، أن فكرة الرخصة الذهبية لها تبعات إيجابية حيث أصبح من السهل على المستثمر أن ينهي الإجراءات الترتيبية لأي مشروع في خلال 20 يوما دون التعامل مع عدد كبير من الجهات واستهلاك وقت أكثر، وهي خطوة إيجابية ولها تأثير ملحوظ، لافتا إلى أن المستثمرين دخلوا إلى السوق المصري من خلال بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي.