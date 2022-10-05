السيسي يشهد فقرة دينية لـ«منشدي مصر» في احتفالية المولد النبوي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة إنشاد ديني قدّمتها فرقة «منشدي مصر»، رؤية محمد عثمان وماهر إسماعيل، والتي قدّمت أنشودة ديني «قمر»، وأنشودة «مولاي».

احتفالية المولد النبوي الشريف

جاء ذلك خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.