أبناء قبائل مطروح ينقذون تائها في الصحراء الغربية.. والناجي: أصحاب شهامة وجدعنة

أنقذ أبناء قبائل مطروح رجلا يدعى أحمد مالك، 50 سنة، من الموت، بعدما عثروا عليه تائها في عمق الصحراء الغربية، حيث قضى ثلاثة أيام دون ماء أو طعام.

«رحلة صيد» أنقذت «مالك» من الموت

«قصة أغرب من الخيال»، يروي إبراهيم أبو حمادة، من محافظة مطروح، كواليس إنقاذه لـ«مالك» الذي غرست سيارته في الرمال، ولم يستطع رفع عجلها، فيقول «كنت بصحبة أصدقائي من قبائل مطروح، في رحلة صيد جنوب مطروح في الصحراء بين العلمين والحمام، ووجدنا سيارة ربع نقل تقف بعيدا ولا يوجد بها أحد، لنجد رجلا بين الحياة والموت».

يقول «أبو حمادة»، «عقب عثورنا عليه في صحراء مطروح، لم نعطه ماء في البداية حتي لا نسبب له مشاكل صحية بعد عطشه ثلاثة أيام، قدمنا له الطعام أولا ثم أعددنا شاي علي الحطب، وتناول الطعام وشرب الشاي، وشرب بعدها قدرا بسيطا من الماء حتى استعاد عافيته».

مالك: دعوت الله لفك كربي.. واستجاب ليّ

«أبناء قبائل مطروح يعني الشهامة والرجولة والجدعنة والكرم»، يروي «مالك»، الرجل الناجي من الموت كيف أنقذه البدو بعدما غرست سيارته في رمال الصحراء، ووفروا له المأكل والمشرب حتى خرج من الصحراء سالما، إذ كان يدعو الله أن ينجيه من المأزق الذي وقع فيه، «ربنا استجاب لي».

فقدان 3 شباب من مطروح في الصحراء الغربية

كانت صحراء مطروح شهدت فقدان 3 شباب خلال رحلة صيد صقور على بعد 200 كيلو متر جنوب مدينة الحمام، بعد 7 أيام مضت على رحلتهم، ولا يزال البحث جاريا عنهم.