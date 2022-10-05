«فورد»: تراجع مبيعات السيارات في سبتمبر بسبب التضخم

أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية، عن طلب قوي على السيارات الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر وسط مخاوف من التضخم لكن مشكلات الإمدادات أثرت على المبيعات.

مبيعات الشهر الماضي تراجعت

وقال أندرو فريك، نائب رئيس شركة فورد، إنّ المبيعات في الشهر الماضي تراجعت بشكل طفيف بسبب نقص الإمدادات، مضيفًا في بيان: «يظل الطلب قوياً مع نمو طلبات البيع بالتجزئة الجديدة بسرعة»، وباعت فورد 464674 سيارة في الربع الثالث من العام، بزيادة من 400843 سيارة في العام السابق.

توقعات بتراجع الطلب

وسبق وأن حذر المحللون من أن الطلب المحموم على السيارات والشاحنات قد يفقد زخمه في الفترة المقبلة حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يثني المستهلكين عن دفع المزيد من الأموال للسيارات.

كانت شركة جنرال موتورز الأمريكية، أعلنت يوم الإثنين الماضي عن قفزة بنسبة 24% في المبيعات الفصلية، بينما تراجعت مبيعات تويوتا موتور في الولايات المتحدة بنسبة 7.1% إلى 526.017 سيارة.

وشهدت شركة فورد، تضاعف مبيعاتها للمركبات الكهربائية ثلاث مرات في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بمبيعات الشاحنة الصغيرة F-150 Lightning.

مشكلات لوجستية

وأضافت فورد: «لا تزال F-150 Lightning واحدة من أسرع سيارات Ford في التعامل مع الكثير من الوكلاء».

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه شركة تسلا يوم الأحد الماضي إنها باعت سيارات أقل من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري، حيث تأخرت عمليات التسليم عن الإنتاج بسبب عقبات لوجستية.