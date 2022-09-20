صباح اليوم.. مزاد علني لبيع سيارات فورد وسوزوكي وهيونداي وشيفورليه

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، مزادا علنيا صباح اليوم الثلاثاء، لبيع سيارات تابعة للمنافذ الجمركية ببورسعيد ودمياط وسفاجا بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة.

وكشفت «الخدمات الحكومية» عبر الموقع الرسمي لها الإنترنت عن تفاصيل المزاد العلني.

وأكدت الهيئة التابعة لوزارة المالية أن البضائع والسيارات المدرجة للبيع بجلسة اليوم الثلاثاء مملوكة لإدارات جمارك بورسعيد ودمياط وسفاجا.

أنواع السيارات المدرجة بالمزاد

وأوضحت «الخدمات الحكومية» أن السيارات المدرجة للبيع بجلسة اليوم تتنوع بين سيارات فورد وهيونداي وشيفورليه وأخيرا سيارات سوزوكي، علاوة على عدد من الموتوسيكلات والسيارات البيك أب.

وقالت الهيئة إن البضائع المدرجة للبيع بجلسة المزاد العلني صباح اليوم الثلاثاء، تشمل ماكينات تصوير وطباعة وأجهزة اتصالات وأجهزة الكمبيوتر والانترنت وأجهزة منزلية وكهربائية.

كراسة الشروط بـ400 جنيه

وأكدت «الخدمات الحكومية» على ضرورة اقتناء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد قبل دخول القاعة، مشيرة إلى أن قيمتها لا تزيد عن الـ 400 جنيه ولا يمكن دخول قاعة المزاد العلني بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة بدون كراسة الشروط، بالإضافة إلى ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت قبل المزاد وتسليم إيصال يفيد الدفع إلى المسؤولين عن عقد الجلسة قبل دخول القاعة، مشيرة إلى أن قيمة التأمين المؤقت 10000 جنيه يمكن استردادها عقب انتهاء جلسة المزاد في حال عدم الرسو أو تعلية القيمة لتعادل 30% من قيمة المزاد العلني في حالة الرسو على أن يستكمل باقي القيمة في غضون 15 يوما فقط من تاريخ انتهاء جلسة المزاد.