احذر.. استعمال مبيدات غير مسجلة في الزراعة يعرضك للحبس والغرامة

يعد استعمال المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية من الخطوات الهامة في مراحل الزراعة، وبالرغم من أهمية هذه الخطوة إلا أن لها العديد من الآثار السلبية، تظهر حال استعمال هذه المواد بشكل غير سليم، ولذلك نظم القانون استعمال المبيدات من خلال تحديد بعض الضوابط لاستعمالها وفرض عقوبات حال مخالفة تلك الضوابط.

تسجيل المبيدات الحشرية

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن حماية البيئة والمحاصيل الزراعية وصحة الإنسان، تطلبت تنظيم مسألة استعمال المبيدات الحشرية بما لا يسبب الأضرار السلبية الناجمة عن ذلك، ولذلك تم تشكيل لجنة من أجل تسجيل المبيدات الزراعية، ووفقا للقرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2011 يحظر على المزارع استعمال أي مبيد غير مسجل.

وأوضح أنه على المزارع التقدم بطلب لتسجيل المبيد للجنة المبيدات وإلا يحظر عليه استعماله، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 5 من القرار الوزاري سالف الذكر والمادة رقم 6 من نفس ذات القرار.

عقوبة استعمال مبيدات غير مسجلة

وأشار إلى أنه حال مخالفة ذلك واستعمال مبيدات غير مسجلة، يعرض المزارع حينها نفسه لعقوبات الحبس والغرامة، حيث جاء في المادة رقم 29 من القانون رقم 4 لسنة 1994: «يعاقب كل من استعمل مبيدات غير مسجلة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات فضلا عن الغرامة التي لا تزيد عن 40 ألف جنيه ولا تقل عن 20 ألف جنيه».

كما لفت إلى عقوبة الإنذار أو منع التسجيل أو وقفه لمدة محددة بناء على الآثار الناجمة عن المخالفة وعدد مرات تكرارها، وذلك وفقا إلى المادة رقم 41 من القرار الوزاري سالف الذكر.