مدير أوقاف الإسكندرية السابق بعد تكريمه: دليل على أن مصر لا تنسى أبنائها

قال الشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة، مدير إدارة الأوقاف بالإسكندرية السابق، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم بعد خروجه إلى المعاش خير دليل على أن مصر لا تنسى أبنائها وتقدر جهدهم طوال الوقت، مضيفا: «أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة التي أعتز بها لمنحي وسام العلوم من الطبقة الأولى وهذا وسام رفيع سيظل على صدري أنا وأولادي وأحفادي».

مدير أوقاف الإسكندرية السابق: كنت محظوظا

وحول الجهود التي بذلها مدير إدارة الأوقاف بالإسكندرية السابق، قال: «لم أمل من ممارسة دوري في السيطرة على المنابر بالإسكندرية ومنع كافة المتطرفين من اعتلاء المنابر والتلاعب بعقول الناس، كما أنني كنت محظوظا بأن تم بناء أكبر المساجد في عهدي منذ إنشاء الإسكندرية كلها، حيث قامت القوات المسلحة بتطوير محور المحمودية وبناء أكثر من 20 مسجدا، بالإضافة إلى بناء بشاير 1 و2 و3.

خشبة: حرصت على تنفيذ تعليمات الوزارة وتدريب الأئمة

وتابع: «كنت حريصا على تنفيذ تعليمات الوزارة بتدريب الأئمة وتأهيلهم، إضافة إلى تحصيلي صكوك للأضاحي بمبلغ تخطى 11 مليون جنيه من الإسكندرية فقط وكان هذا إنجازا غير مسبوق».

وأهدى خشبة تكريمه اليوم إلى روح والده ووالدته وكذلك لزوجته الذين كان لهم الفضل عليه في الوصول إلى هذا التكريم.