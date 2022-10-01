أوقاف الإسكندرية تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي

شهد الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية حفل تكريم المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي ضمن مبادرة «حق الطفل» بمسجد شعراوي، بحضور الشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ حاتم سالم مدير إدارة أوقاف شرق، والذي نظمته مديرية أوقاف الإسكندرية، في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال.

مديرية أوقاف الإسكندرية

وخلال التكريم أكد مدير مديرية أوقاف الإسكندرية أن جميع أئمة وواعظات الأوقاف يبذلون أقصى جهد لنشر صحيح الدين، وتعاليم الإسلام السمحة، ومواجهة الأفكار المتطرفة لبناء جيل وطني واع قادر على مواجهة التحديات خدمة لدينه ووطنه.

وأضاف أن البرنامج الصيفي ملاذ آمن للأطفال ومتنفس طبيعي لهم، وله دور كبير في استعادة منظومة القيم والأخلاق الأصيلة، وتحقيق نمو متكامل للطفل ولقدراته، وإثارة انتباهه، وتنمية اتجاهاته الإيجابية، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصيته، وتدعيم إرادته وطاقته نحو النجاح والعيش بإيجابية في الحياة وتنمية إبداعاته، والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حوله.

البرنامج الصيفي ضمن مبادرة حق الطفل

كما أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي أسهم في نشر صحيح الدين، وتعليم الأطفال القرآن الكريم بما ساعدهم على طلاقة القراءة والكتابة، ومنحهم القدرة على التعبير، فضلًا عن التربية الصحيحة على الآداب والأخلاق، وصقل مواهبهم الواعدة واستثمر طاقاتهم. وفي ختام الحفل تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفي.