مدبولي: نسعى لتخفيف وطأة أزمة الغلاء العالمية عن كاهل المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، مع ضرورة ضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

مدبولي: الغلاء أزمة عالمية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تروؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة قبل قليل، أنّ موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله، وتعاني منها مختلف البلدان، ومصر جزءا من العالم، والدولة تسعى دوما لتوافر السلع المختلفة في الأسواق، والتخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين، لافتا إلى أنّ الدولة تنفذ حاليا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المصريين.

استعدادات استضافة COP27

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاستعدادات التي تتم على قدم وساق، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مؤكدا ضرورة التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بالإعداد والتنظيم، لخروج الحدث بالصورة المطلوبة التي تعكس قدرة مصر وتأثيرها.